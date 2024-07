Trump a republikáni vedou alternativní volební kampaň. Cílí na Harrisovou

Republikáni se proti Harrisové v tuto chvíli ohrazují více než normálně, protože existuje reálná možnost, že v závodu o Bílý dům nahradí právě Bidena – ač to sama nepotvrdí, protože v rámci Demokratické strany musí zachovat alespoň zdání loajality.

Konkurenční strana ji kritizuje hlavně za její přístup k migrační politice, což je vedle střelných zbraní a práva na potrat jedno z nejcitlivějších témat v interních záležitostech USA.

Biden Harrisovou jmenoval jako vedoucí osobu pro spolupráci se Střední Amerikou v otázkách odrazování migrace. Od republikánů si za to vysloužila nelichotivou přezdívku „hraniční car“, jak uvedl prestižní server Politico. Senátor Eric Schmitt z Montany obvinil Bidena i Harrisovou z „otevření hranic teroristům a zločincům“. „Nikdy jsem neviděl nic takového jako politiku otevřených hranic Bidena a Harrisové,“ poznamenal jeho kolega Mike Rogers z Michiganu.

Kampaň proti Harrisové hraje v současné době republikánům silně do karet a zřejmě jde o dílo velice šikovného politického poradce. „Poté, co Donald Trump ztroskotal s dohodou o hranicích, uchýlil se ke lhaní o viceprezidentčiných zásluhách. Jako bývalá okresní prokurátorka a generální prokurátorka se celou svou kariéru stavěla proti podvodníkům a zločincům, jako je Trump. Trumpovy lži ji nezastaví,“ shrnul mluvčí její kampaně Brian Fallon.

Republikáni migrační politiku USA intenzivně probírají na sjezdu, který se koná tento týden v Milwaukee. Řečníci, někteří z nich velmi mocní, spojují poměrně volnější migrační politiku s dalšími problémy. Mezi ně patří šíření fentanylu, nepokoje ve větších městech a trestné činy páchané přistěhovalci bez dokladů.

„Hranice Arizony byla předána do rukou kartelů a zločinců, valí se sem smrtící drogy, které zabíjejí děti,“ varovala arizonská kandidátka do Senátu Kari Lakeová.

Jak upozorňuje Politico, „mise“ Harrisové nebyla nikdy natolik rozsáhlá, jak republikáni rádi tvrdí. Měla řešit „základní příčiny“, které vedou k migraci z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly, a to s cílem „zmírnit ekonomické tlaky a politické rozpory, které přiměly tolik lidí k útěku“.

Dokonce i Demokratická strana za poslední rok učinila výrazné legislativní ústupky, aby ve spolupráci s republikány pomohla náročnou situaci na americko-mexické hranici řešit. „Podpořili oboustranný návrh zákona o bezpečnosti hranic, který by zpřísnil azylové normy a uzavřel jižní hranici pro nelegální překročení, pokud by počet setkání překročil určitou hranici. Návrh zákona se však nepodařilo prosadit poté, co Trump vyzval republikánské zákonodárce, aby se proti němu postavili,“ popsalo Politico.

Republikánský kandidát tak „hodil vidle“ do zákona, který se měl zamlouvat i republikánům. „Jen blázen nebo radikální levicový demokrat by hlasoval pro tento příšerný zákon o hranicích, který dává právo zavřít hranice až po 5000 setkáních denně, když už máme právo zavřít hranice teď, což je třeba udělat,“ líčil letos v únoru Trump.