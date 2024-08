"Trump Američany zničí." Harrisová představila rozsáhlý soubor ekonomických změn

Během svého projevu v Severní Karolíně Harrisová uvedla, že jejím hlavním cílem jako prezidentky bude budování silné střední třídy. Představila plán, jak zakázat zvyšování cen potravin výrobci a obchodníky a jak zajistit dostupnější bydlení v rámci své "ekonomiky příležitostí", kterou hodlá prosazovat, pokud zvítězí v prezidentských volbách.

V rámci svého prvního většího projevu zaměřeného na ekonomiku Harrisová slíbila nový daňový bonus ve výši až 6 000 dolarů na dítě do jednoho roku, snížení daní pro rodiny s dětmi a snížení nákladů na léky na předpis.

Viceprezidentka také navrhla výstavbu 3 milionů nových bytů během čtyř let, daňové stimuly pro stavitele startovacích bytů a příspěvek 25 000 dolarů pro lidi, kteří si kupují svou první nemovitost k bydlení.

Harrisová, která přislíbila odhalit další podrobnosti svých ekonomických plánů během následujících týdnů, se snaží vymezit vůči svému oponentovi, republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi, zejména v otázkách cel a daní. Bývalý prezident navrhl nová celoplošná cla na dovoz, což Harrisová odmítá. "Trump chce zavést to, co je ve skutečnosti národní daň z prodeje každodenních produktů a základních potřeb, které dovážíme z jiných zemí," řekla Harrisová. "To Američany zničí," dodala.

"Bude to znamenat vyšší ceny denních potřeb téměř každého z vás: Trumpova daň z benzínu. Trumpova daň z jídla. Trumpova daň z oblečení. Trumpova daň z volně prodejných léků," prohlásila Harrisová.

Trumpovi ekonomičtí poradci Kevin Hassett a Stephen Moore v pátek novinářům řekli, že Harrisovy návrhy zvýší inflaci a poškodí ekonomiku. Návrh nabídnout až 25 000 dolarů "prvovlastníkům nemovitostí" by podle nich vedl pouze k celkovému zvýšení cen nemovitostí.