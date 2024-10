Trump: Izrael by měl zasáhnout íránská jaderná zařízení

Ve svém projevu na předvolební akci v Severní Karolíně bývalý prezident poukázal na otázku, kterou tento týden položil demokratický americký prezident Joe Biden - o možnosti, že by židovský stát při svých útocích zaměřil na íránský jaderný program.

"Zeptali se ho, co si myslí o Íránu, jestli na Írán zaútočí, a on řekl: 'Pokud nebudou zasažena jaderná zařízení.' Ale to je přesně to, co chcete zasáhnout, že?" řekl Trump na akci ve Fayetteville, poblíž hlavní americké vojenské základny.

Biden byl ve středu dotázán, zda by podpořil údery na íránská jaderná zařízení, a americký prezident novinářům řekl: "Odpověď je ne."

"Myslím, že se spletl," odpověděl Trump na otázku jednoho z účastníků shromáždění. "Není to to, co bys měl zasáhnout? Protože věřím, že (íránské) jaderné zbraně představují největší riziko," dodal podle The Times of Israel.

"Když mu byla položena tato otázka, odpověď byla, že jaderná zařízení by měla být zasažena jako první a o zbytek se postaráme později. Pokud to chtějí udělat, udělají to, ale zjistíme, jaké jsou jejich plány," řekl Trump.

Ve středu Biden vyjádřil nesouhlas s útoky na íránská jaderná zařízení v reakci na odpálení téměř 200 íránských raket na Izrael. Řekl: "Budeme s Izraelci diskutovat o tom, co hodlají udělat," a zdůraznil, že Izrael má "právo reagovat, ale přiměřeným způsobem."

Trump, který soupeří s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, se k situaci na Blízkém východě vyjádřil okrajově a obvinil Bidena a Harrisovou z odpovědnosti za tuto krizi.