Trump nařídil zveřejnění tajných dokumentů. Svět se dozví podrobnosti o vraždě Kennedyů

Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně prohlásil, že „spousta lidí na to čeká už roky, desetiletí,“ a dodal: „Všechno bude odhaleno.“ Nařízení prezidenta ukládá nejvyšším vládním představitelům povinnost do 15 dnů předložit plán na zveřejnění dokumentů. Přesto to ještě neznamená, že bude celý proces automaticky dokončen.

Atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho v roce 1963 v Dallasu, vražda jeho bratra Roberta F. Kennedyho během prezidentské kampaně v roce 1968 v Kalifornii a zastřelení nejznámějšího amerického bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr. v Memphisu téhož roku zůstávají tématy, která přitahují pozornost veřejnosti i odborníků.

Ačkoli již byly v minulosti uvolněny tisíce dokumentů, některé zůstávají stále z velké části zredigované. Zejména v případě atentátu na JFK zůstávají dosud neodtajněné tisíce souborů, což vyvolává otázky a dává prostor různým teoriím. Oficiální vyšetřování označilo za vraha Lee Harveyho Oswalda, který údajně jednal sám. Nicméně po desetiletí veřejné mínění ukazuje, že většina Američanů této verzi nevěří.

V roce 1992 americký Kongres schválil zákon, který nařizoval uvolnit všechny dokumenty týkající se vyšetřování atentátu na JFK do 25 let. Přestože Donald Trump během svého prvního funkčního období i jeho nástupce Joe Biden zveřejnili mnoho materiálů, stále zůstává část archivů utajena. Trump tehdy slíbil kompletní odtajnění, avšak po tlaku CIA a FBI část dokumentů zůstala neveřejná. Současné nařízení prezidenta uvádí, že další utajování „není v souladu s veřejným zájmem“.

Podle Jeffersona Morleyho, novináře a experta na atentát na JFK, je Trumpův krok slibný, ale skutečný význam bude záležet na detailech a způsobu realizace. „Jak přesně to proběhne, zatím není jasné,“ uvedl Morley.

Některé z nedávno zveřejněných dokumentů přinesly nové informace, například o tom, jak CIA sledovala Oswalda. Navíc bývalý agent Tajné služby Paul Landis nedávno vypověděl, že vzal kulku z prezidentského vozu po atentátu. Tento detail by mohl zpochybnit oficiální teorii o „jediné kulce“, která měla zasáhnout jak Kennedyho, tak texaského guvernéra Johna Connallyho.

Vedle případu JFK zůstávají otázky i kolem vražd Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga Jr. Robert F. Kennedy byl zastřelen Sirhanem Sirhanem, Palestincem, který nesouhlasil s americkou podporou Izraele. Syn RFK, Robert Kennedy Jr., však uvedl, že nevěří, že Sirhan byl skutečným vrahem jeho otce. Podobně rodina Martina Luthera Kinga dlouhodobě tvrdí, že James Earl Ray, který byl za atentát odsouzen, nejednal sám.

Trump svůj podpis na tomto nařízení symbolicky věnoval Robertu F. Kennedymu Jr., synovi RFK a synovci JFK, který je také známým kritikem oficiálních verzí těchto tragických událostí. Tento krok možná otevírá cestu k dalšímu odhalování historických tajemství, i když je pravděpodobné, že některé dokumenty zůstanou nadále utajeny.