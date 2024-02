Trump to myslí vážně, varuje Biden členské státy NATO

Na Trumpovy výroky ze sobotního předvolebního mítinku v Conway v Jižní Karolíně upozornila americká zpravodajská televize CNN. Podle její redakce se tak exprezident přiznal k tomu, že by v případě návratu do Bílého domu nedodržel základní ustanovení NATO ohledně kolektivní obrany.

Trump konkrétně zavzpomínal na setkání s prezidentem blíže nespecifikované velké země, který se ho dotázal, zdali přijdou Američané na pomoc, pokud tato země nebude vydávat dostatečné prostředky na obranu a bude napadena Ruskem. "Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí," řekl mu Trump podle svých slov.

"Je to hloupé, je to ostudné, je to neamerické," uvedl Biden při krátkém úterním vystoupení před televizními kamerami. Zdůraznil, že pro něj je členství v Severoatlantické alianci posvátným závazkem, od kterého se neodkloní.

Podle současného prezidenta dal jeho předchůdce Putinovi pozvánku k napadení některých amerických spojenců v Evropě. "Celý svět to slyšel. A nejhorší na tom je, že to myslí vážně," poznamenal.

Biden se domnívá, že Trump nechápe přínos principu kolektivní obrany a vidí NATO jako břemeno. Nynější šéf Bílého domu připomněl, že článek 5 byl v historii aplikován zatím jen po teroristických útocích z 11. září 2001.