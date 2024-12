Trump varoval NATO. Ameriku si umí představovat mimo alianci

"Pokud budou platit účty, tak ano," odpověděl Trump na otázku, zdali budou Spojené státy americké pod jeho vedením nadále členem bloku, který je protiváhou k Rusku, respektive Sovětskému svazu, již od konce druhé světové války.

Vítěz listopadových prezidentských voleb se v rozhovoru věnoval i tématu války na Ukrajině, přičemž sdělil, že se ji aktivně snaží ukončit. Kyjevu nicméně vzkázal, že po jeho návratu do Bílého domu může očekávat méně americké vojenské pomoci. Zvolený prezident také vyjádřil pochybnosti ohledně setrvání syrského prezidenta Bašára Asada u moci. Podle Moskvy uprchl Asad ze země a odstoupil z prezidentské funkce.

"Je to obdivuhodné, protože zůstal u moci po několik let za ještě nepříznivějších podmínek a najednou se rebelové valí a získávají velké množství území," řekl Trump k situaci v Sýrii. "Lidé si proti Asadovi dlouho vsázeli a dlouho jim to nevycházelo. Teď to vypadá jinak," dodal.

Trump dnes vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o válce na Ukrajině v souvislosti s pádem Asadova režimu. Moskva podle Trumpa ztratila o Sýrii zájem kvůli Ukrajině, kde podle jeho slov přišla o 600 tisíc vojáků, mrtvých či zraněných. O konfliktu na Ukrajině prohlásil, že nikdy neměl začít, ale teď může pokračovat navždy.

"Rusko a Írán jsou teď oslabeny, jeden kvůli Ukrajině a špatné ekonomice, druhý kvůli Izraeli a jeho bojovým úspěchům. Zelenskyj a Ukrajina by chtěli uzavřít dohodu a zastavit šílenství. Přišli o 400 tisíc vojáků a spoustu civilistů. Mělo by okamžitě nastat příměří a měla by začít jednání," napsal zvolený americký prezident na své síti Truth Social.

Trump poznamenal, že válka na Ukrajině může přerůst v něco většího a mnohem horšího. "Znám Vladimira (Putina) dobře. Teď nastala jeho chvíle konat. Čína může pomoci. Svět čeká," dodal.