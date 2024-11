Trumpovo vítězství se přiblížilo. Získal první z tzv. nerozhodnutých států

Trumpa prohlásila za vítěze v Severní Karolíně zpravodajská stanice CNN či agentura AP, která připomněla, že zde zvítězil i při předchozích dvou prezidentských volbách v letech 2016 a 2020. Demokraté ovšem tentokrát věřili, že by opakování tohoto výsledku mohli zvrátit, v kampani se proto na stát nacházející se na východním pobřeží hodně soustředili. Utratili zde spoustu peněz, proběhlo zde několik předvolební shromáždění s Harrisovou.

AP vysvětlila, že Trumpa mohla prohlásit vítězem, protože ve chvíli, kdy bylo ve státě sečteno zhruba 90 % očekávaného počtu hlasů, vedl republikánský kandidát o více než 130 tisíc hlasů. Ve srovnání s minulými volbami se zvýšila volební účast na řadě míst, nikoliv však tam, kde vedla Harrisová. Ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí oznámit výsledek, potřebovala Harrisová získat téměř 60 % zbývajících hlasů. Podle agentury už takový počet neměla kde vzít.

Trumpovi se tentokrát v Severní Karolíně dařilo ještě lépe než před čtyřmi lety, kdy rovněž zvítězil o méně než dva procentní body nad úřadujícím prezidentem Joem Bidenem.

Vítězstvím v Severní Karolíně se Trumpovi otevřelo hned několik cest do Bílého domu. Celkový volební triumf si může zajistit, pokud vyhraje v Georgii a Pensylvánii, anebo v Georgii, Michiganu a Wisconsinu.

Na 270 volitelů by dosáhl také vítězstvími ve Wisconsinu a Arizoně či Nevadě v kombinaci s dalšími státy. V takovém případě by ale musel prorazit "modrou zeď" severních států, do které patří Michigan, Pensylvánie a Wisconsin.