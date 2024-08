Ukrajina musela kvůli ruským útokům odstavit jaderné reaktory

MAAE na žádost Ukrajiny dopis zveřejnila, ale dosud se k situaci přímo nevyjádřila.

Podle dostupných informací k odstávce došlo v pondělí ráno během intenzivních ruských vzdušných útoků. Reaktory 1, 3 a 4 v Rivnenské jaderné elektrárně na severozápadě Ukrajiny byly odpojeny od sítě. V důsledku toho byl zvýšen výkon Jihoukrajinské jaderné elektrárny v Mykolajivské oblasti, ale kvůli kolísání napětí byl odpoledne odstaven třetí blok této elektrárny.

Generální ředitel MAAE Rafael Grossi vyjádřil vážné obavy ohledně rostoucí zranitelnosti ukrajinské energetické infrastruktury a možných dopadů na bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině.

Grossi plánuje příští týden navštívit Ukrajinu, kde se zaměří na situaci v Záporožské jaderné elektrárně, která je pod kontrolou Ruska a nachází se ve stavu tzv. studené odstávky.

"Moje poselství během této tragické války je jasné: musíme za každou cenu zabránit jaderné nehodě a zajistit, aby jaderné elektrárny nikdy nebyly cílem útoků," uvedl Grossi. "Následky by mohly být katastrofální a nikdo by z nich neměl prospěch. Jsem odhodlán udělat vše, co je v mých silách, abych chránil jadernou bezpečnost, dokud budou boje pokračovat," dodal.