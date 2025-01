Ukrajina otáčí. Trump může být ve válce prospěšnější, než Biden. Otázka zní, za jakou cenu

Trumpovo prezidentství vnímají ukrajinští představitelé jako příležitost k dosažení průlomu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že Trumpova nevyzpytatelnost a schopnost vytvářet tlak by mohly přinutit Moskvu jednat. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Zelenskyj označil Trumpa za „obchodníka“, který chápe, jak dosáhnout výsledků, a vyjádřil naději, že právě on by mohl přinést ukončení konfliktu.

Ukrajina si uvědomuje, že hlavní překážkou míru není obyvatel Bílého domu, ale Kremlu. Přesto mnozí v Kyjevě věří, že Trumpovo nepředvídatelné jednání a ochota riskovat by mohly přinést výsledky rychleji než politika současného amerického prezidenta Joea Bidena, který podle kritiků pouze „udržoval krizi“ bez jasné strategie pro její ukončení.

Zelenskyj i další ukrajinští lídři však připouštějí, že mírová dohoda zprostředkovaná Trumpem by mohla být bolestivá. Může zahrnovat vzdání se ambicí obnovit hranice z předválečného období a faktické přijetí ztráty Krymu a částí Donbasu, i když Kyjev nikdy oficiálně neuzná tyto oblasti za ruské.

Trumpovo prezidentství přináší pro Ukrajinu řadu otázek. Na jedné straně může znamenat tvrdší přístup vůči Moskvě – od přísnějších sankcí až po zvyšování vojenské podpory prostřednictvím alternativních financování, jako je využití zmrazených ruských aktiv v Evropě. Na druhé straně však může také znamenat tlak na Ukrajinu, aby přijala kompromisy, které jsou pro mnohé nepřijatelné.

Bývalý americký zvláštní zástupce pro Ukrajinu Kurt Volker poukazuje na to, že Trumpův přístup by mohl být tvrdší vůči Putinovi, zejména pokud by bylo jasné, že diplomatická cesta nefunguje. Mohlo by to zahrnovat například posílení amerického vývozu energií, aby se oslabila ruská válečná ekonomika.

V samotné Ukrajině existují dva odlišné názory na Trumpa. Jedna skupina, především ta, která se hlásí k západním hodnotám a podporuje americké demokraty, se Trumpa obává a považuje ho za nepředvídatelného. Druhá skupina, unavená neefektivní podporou za Bidena, vnímá Trumpa jako silného lídra, který by mohl přinést stabilitu a jasnější směr.

Zoya Lytvyn, vedoucí Global Government Technology Centre v Kyjevě, shrnuje tuto dichotomii: „Lidé v první bublině se bojí Trumpa a jeho viceprezidenta JD Vance. Ale ti v druhé bublině říkají, že Biden neudělal dost.“

Zelenskyj se pokouší hrát na Trumpovy priority, aby zajistil podporu. V Davosu například kritizoval Evropu za nedostatečné výdaje na obranu a vyjádřil podporu Trumpovu návrhu, aby členské země NATO investovaly minimálně 5 % HDP na obranu.

Tento přístup by mohl pomoci ukázat Trumpovi, že problémem není Ukrajina, ale Putin, a získat jeho větší podporu. Otázkou zůstává, jakou cenu bude Ukrajina muset zaplatit za dosažení tohoto cíle a zda se Trumpovy sliby promění v konkrétní činy.

Nadcházející týdny budou pro Ukrajinu klíčové. Trumpova nevyzpytatelnost může přinést pozitivní změny, ale zároveň i nečekané výzvy. Kyjev doufá, že nový americký prezident bude schopen ukončit válku, ale obává se, že mír by mohl přijít na úkor ukrajinských národních zájmů.