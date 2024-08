Ukrajina vrací válku zpět do Ruska. Zelenskyj slibuje odplatu

Zelenskyj zveřejnil videozprávu z opuštěné zalesněné oblasti v Sumsce, kterou navštívil začátkem tohoto týdne. Uvedl, že se nachází jen několik kilometrů od místa, odkud ukrajinské síly 6. srpna nečekaně vpadly do ruské Kurské oblasti.

Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev "znovu překvapí" a varoval, že Moskva "pozná, co znamená odplata."

Rusko, které zahájilo invazi v únoru 2022 s cílem zničit Ukrajinu, dnes čelí tomu, že "to, co nepřítel přinesl do naší země, se nyní vrátilo k němu domů," uvedl Zelenskyj při oslavách Dne nezávislosti Ukrajiny.

"Každý, kdo chce zasít zlo na našem území, bude sklízet jeho ovoce na svém území. Toto není předpověď ani škodolibost, ale spravedlnost," dodal.

Zelenskyj také označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "nemocného starce z Rudého náměstí, který neustále vyhrožuje červeným tlačítkem."

Podle AFP byl vpád ukrajinské armády do Kurské oblasti pro Moskvu šokem, ale dosud nezpomalil postup ruských sil na východě Ukrajiny.