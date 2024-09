Ukrajinci mají ve svém arzenálu novou věc. Jde o psy a roboty v jednom

Svěřenci kouče Ivana Haška neměli před úterním zápasem s Ukrajinou jinou možnost než vyhrát za tři body poté, co v sobotu naprosto nezvládli duel s Gruzií (1:4). Naštěstí právě pro trenéra, o jehož budoucnost se taky hrálo, nakonec český výběr dokráčel k výhře 3:2, kterou musela parta kapitána Tomáše Součka bránit až do poslední vteřiny za atmosféry, v rámci které byly slyšet z ochozů pražského Edenu především ukrajinští fanoušci. Hned o dva české góly se postaral Pavel Šulc ještě v první půli, aby na něj navázal v té druhé trefou z penalty kapitán Souček. To už bylo navýšení vedení na 3:1, přičemž Ukrajincům se duel podařilo ještě zdramatizovat.