Přítomnost severokorejských vojsk na ruském území je podle něj součástí širší strategie Moskvy, jak reagovat na ukrajinské ofenzivní operace v Kurské oblasti, které se za poslední tři měsíce výrazně zpomalily.

Zelenskyj uvedl, že severokorejská armáda nasadila v této oblasti asi 11 000 vojáků, přičemž někteří z nich se už zapojili do konfliktu s ukrajinskou armádou. Očekává se, že pokud spojenci Kyjeva nevytvoří na Moskvu dostatečný tlak, může počet severokorejských vojáků v tomto regionu dále růst.

Tyto informace přichází v době, kdy svět řeší předvolební slib Donalda Trumpa, který prohlásil, že by válku mezi Ruskem a Ukrajinou dokázal ukončit během 24 hodin. Přitom naznačil, že by možná tlačil na Ukrajinu, aby byla ochotna učinit určité ústupky Moskvě.

Trump a jeho volební tým, včetně JD Vance, zpochybňují dlouhodobý závazek Spojených států vůči Kyjevu a připouštějí možnost diplomatických kompromisů, což by mohlo vést k zamrznutí konfliktu v současném stavu. To by teoreticky znamenalo, že by Rusko nadále kontrolovalo části ukrajinského území, což by mohlo zahrnovat i Donbas a Krym.

Bývalá moskevská zpravodajka CNN Jill Dougherty se domnívá, že tento přístup by znamenal "zmrazení" konfliktu, kdy by Rusko mohlo nadále okupovat obsazená území. V případě vítězství Trumpa by tak mohlo dojít k výrazné změně v dosavadní strategii Západu, což by mohlo vést k tlaku na Kyjev, aby dosáhl příměří, a tím poskytl Rusku část území.

Mezitím válka v samotné Ukrajině eskaluje. Ruské síly, které podle zpráv čelí těžkým ztrátám, zahájily novou ofenzivu, přičemž podle ukrajinských zpráv využívají intenzivně dlouhodobé vlny útoků drony a raketami.

V Kyjevě údajně došlo od 1. září pouze k jediné noci, kdy nedošlo k útoku dronů, přičemž Moskva masivně nasazuje drony íránské výroby, z nichž některé jsou využívány jako návnady na oslabení ukrajinské protivzdušné obrany.

Zelenskyj během setkání Evropského politického společenství v Budapešti upozornil, že Rusko zintenzivňuje své útoky a vyzval světové vůdce k větší podpoře Ukrajiny, včetně povolení k použití zbraní dlouhého doletu. S jejich pomocí by podle něj mohl Kyjev lépe čelit této nové fázi eskalace, kterou vidí jako “nasazení armády dalšího státu do války proti Ukrajině.”

Přítomnost severokorejských jednotek v oblasti Kursku je tak dle Zelenského součástí širšího plánu Moskvy čelit novému vývoji na frontě, přičemž posílení ruských sil o další severokorejské vojáky není podle Kyjeva vyloučeno.