Ukrajinský výpad přes hranice: Experti hlásí postup o kilometry. Rusko "brání" Čečenci

Institut pro studium války (ISW) na základě geolokačních záběrů potvrdil, že ukrajinské jednotky postoupily deset kilometrů do hloubky ruského území. „Současný potvrzený rozsah a místo ukrajinského postupu v Kurské oblasti naznačují, že ukrajinské síly pronikly nejméně do dvou ruských obranných linií a opěrného bodu,“ píše ISW v analýze.

Ukrajinci postupují po silnici 38K-030 a podle jednoho ze zdrojů obeznámených se situací se zmocnili 45 kilometrů čtverečních území. Obsadili celkem jedenáct sídel, bojují na předměstí dvou měst – Korenovo a Sudža. Právě v Sudži se nachází distribuční stanice pro zemní plyn, které se ukrajinské jednotky zmocnily.

Podle některých záběrů ze sociálních sítí Rusové namísto své pravidelné armády vyslali do boje nechvalně známé čečenské jednotky Achmat. Ruský vojenský bloger Jurij Kotyonok označil jednotky čečenského lídra Ramzana Kadyrova za „tik-tokové vojáky“, kteří umí „pouze tančit lezginku a střílet do vzduchu“.

„Velení druhé armády světa vystavilo brance s ručními zbraněmi útoku obrněných vozidel a dělostřelectva AFU,“ přiblížil telegramový kanál Butok Plus, který ruskou válku na Ukrajině analyzuje.

Další z válečných blogerů Rybar upozornil na to, že se ukrajinským jednotkám daří ruské brance zajímat. „Bohužel je to válka, a i tam se takové epizody stávají. To, co se stalo, je také další připomínkou toho, že se nebojuje jen někde daleko v Novorosii, ale přímo na ‚starých‘ hranicích,“ připustil.

Ukrajinské úřady akce nijak nekomentovaly. Prezident Volodymyr Zelenskyj pouze prohlásil, že je důležité pokračovat v ničení nepřítele „tak přesně, jak to naši vojáci umí, a tak účinně, aby to přineslo výsledek“. „Spravedlivý mír prostřednictvím spravedlivé síly. Děkuji všem, kteří to zajišťují,“ poznamenal Zelenskyj.

Mluvčí Evropské komise Peter Stano podle serveru RFE/RL připustil, že „EU sice nekomentuje bojové operace, ale domnívá se, že Ukrajina má zákonné právo se bránit, včetně úderu na agresora na jeho území“.

Ukrajinský průlom ve středu jako první komentovalo ruské ministerstvo obrany. „Až 300 vojáků ukrajinské 22. samostatné mechanizované brigády, vybavených tanky a obrněnými vozidly, údajně zaútočilo na ruské jednotky poblíž pohraničních osad Nikolajevo-Darino a Olešňa,“ vylíčil server Kyiv Independent s odvoláním na informace ruského resortu.

Kurská oblast leží na hranici s ukrajinskou Sumskou oblastí. Ta je každodenním terčem ruských útoků, zatímco ukrajinské síly oplácejí podobnou mincí. Letecké poplachy v pohraničních oblastech Ruské federace jsou také na denním pořádku.