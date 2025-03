Zelenskyj ocenil evropské snahy ohledně Ukrajiny. Řekl, jak pokračují jednání s USA

Zelenskyj začal svůj příspěvek zopakováním návrhu částečného příměří. "Všichni musíme zajistit, aby Rusko, jediný zdroj této války, souhlasilo s potřebou ji ukončit," napsal a navrhl Moskvě, aby přestala útočit na energetickou a civilní infrastrukturu a souhlasila s přerušením útoků raketami, bombami a drony a ukončením vojenských operací v Černém moři.

Poté bude podle jeho slov potřeba, aby Rusové všechny přesvědčili, že to s mírem myslí vážně. K obnovení základní důvěry by mohla posloužit výměna zajatců, konstatoval Zelenskyj. Příměří by podle něj bylo prologem před samotnou mírovou dohodou, která musí být férová.

"Ukrajinci opravdu chtějí mír, ale nehodlají se vzdát Ukrajiny. Opravdovou otázkou pro jakákoliv jednání je, zdali je Rusko schopné se vzdát války," pokračoval ukrajinský prezident a zmínil, že Kyjev hodlá všechny detaily mírových plánů sdílet s Evropou. Její lídry vyzval k tomu, aby nadále prosazovali, že témata ukrajinské bezpečnosti je nutné řešit s Ukrajinou.

Zelenskyj připomněl, že ruské rakety nadále zasahují ukrajinská města. "Moskva nesnižuje svou investici do smrti, ale posiluje svou armádu a nepřestává se snahou překonat sankce," podotkl ukrajinský lídr.

Zelenskyj ocenil plán Evropské komise na přezbrojení členských států, snahu evropských kolegů o navýšení výdajů na obranu a modernizaci armád a investice všech partnerů do obranného průmyslu na Ukrajině i v zemích EU.

Poděkoval také za 16. balíček sankcí proti Rusku a vyzval k pokračování ekonomického tlaku na Moskvu. "Potřebujeme 17. balíček sankcí. Sankce musí zůstat platné, dokud Rusko nepřestane s okupací," vzkázal. Dále apeloval na urychlení práce jednacích týmů ohledně ukrajinského členství v Unii.

"Jsme vděčný za veškerou podporu. Ukrajinci velice oceňují, že v časech takových emocí v globální politice zůstává integrita Evropy nedotčena a Evropa se snaží dělat správnou věc. Mezitím ukrajinské a americké týmy nadále pracují. Doufáme, že v příštím týdnu dojde ke smysluplnému setkání," sdělil Zelenskyj.

"Ukrajina vyhlíží mír od první chvíle války a vždycky jsme říkali, že válka pokračuje pouze kvůli Rusku. Ukrajina je připravena podniknout potřebné kroky k míru, dokonce je navrhujeme. Žádám o podporu pro Ukrajinu a evropské lídry, kteří pomáhají vydláždit cestu k míru," dodal.