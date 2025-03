Závěry summitu: EU chce investovat do vlastní i ukrajinské obrany. Jen Orbán je proti

Podle informací britské BBC se v závěrech čtvrtečního summitu všech 27 lídrů unijních zemí shodlo na potřebě zvýšení výdajů na obranu. Investice do zbrojení má ulehčit i uvolnění rozpočtových pravidel, které by mělo jednotlivým státům umožnit dát více peněz do armády a obranného průmyslu.

Státníci se také domluvili, že se podívají na návrh Evropské komise, která chce z unijních fondů poskytnout rozsáhlé půjčky. Ocenili také kroky Evropské investiční banky a soukromých investorů, kteří chtějí pomoci s investicemi do obrany.

"Evropská unie urychlí mobilizaci potřebných nástrojů a financování za účelem posílení bezpečnosti Evropské unie a ochrany našich občanů," píše se v dnešním prohlášení Evropské rady.

Podle informací magazínu Politico nicméně došlo na summitu k jednomu rozkolu uvnitř Unie. Jeden ze 27 lídrů totiž nepodepsal závěry týkající se pokračování unijní pomoci Ukrajině, která již tři roky čelí ruské agresi. Mělo by jít o maďarského premiéra Viktora Orbána.