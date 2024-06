Ursula von der Leyenová eurovolby zřejmě přežije. EPP vyhrála, prohlásila

Spolu s dalšími stranami plánují vytvořit "baštu proti extrémům zleva i zprava", informovala agentura Reuters.

Von der Leyenová reagovala na průběžné odhady výsledků eurovoleb, které naznačují, že EPP zůstane největší stranou v europarlamentu. "Bez EPP nelze vytvořit většinu," uvedla dosavadní šéfka eurokomise, která se uchází o další funkční období.

"Přátelé, dnes je skvělý den pro EPP. Zvítězili jsme v evropských volbách," řekla svým příznivcům ve volebním štábu.

Předseda EPP Manfred Weber zároveň oznámil, že jeho středopravá evropská politická strana si po vítězství v eurovolbách bude nárokovat post předsedy EK, což by znamenalo, že von der Leyenová by měla zůstat v této funkci dalších pět let.