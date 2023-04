USA jako první významná země pro rybolov ratifikovaly snížení dotací

Bývalý americký prezident Donald Trump v noci na dnešek dal najevo, že by nevzdal snahu o znovuzvolení ani v případě svého odsouzení. V rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že by ze souboje o Bílý dům "nikdy neodstoupil". Na otázku, zda bude v příštím roce obhajovat mandát nyní 80letý demokrat Joe Biden, odpověděl o čtyři roky mladší republikánský politik, že si to nedovede představit.