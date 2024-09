USA: Zabitím rukojmích se vše mění, dohoda s Hamásem ale stále může vzniknout

„Tyto víkendové popravy jen potvrzují, jak důležité je udržet naději a pokračovat,“ řekl Kirby. Připustil však, že jednání budou poznamenána „naším smutkem, šokem a rozhořčením z toho, co Hamás provedl.“

Kirby také vyjádřil přesvědčení, že dohoda o příměří a propuštění rukojmí je stále možná. „Prezident (USA Joe Biden) by se osobně nezapojoval do tohoto procesu a nenašel by si čas na setkání se svým týmem, kdyby nevěřil, že můžeme dosáhnout dohody,“ uvedl Kirby.

Dále informoval, že konzultace pokračují s Katarem, Egyptem a Izraelem. Uvedl, že Katar a Egypt jsou v kontaktu s palestinským radikálním hnutím Hamás a slíbil, že bude učiněno vše pro dosažení příměří, ale odmítl uvést konkrétní časový rámec.

Podle TOI Kirby na brífinku nezmínil konkrétní návrh dohody o rukojmích, který Spojené státy předložily Izraeli a Hamásu 16. srpna jako „konečný překlenovací návrh“. TOI se domnívá, že tato změna rétoriky Bílého domu naznačuje, že americký návrh může ještě projít významnými úpravami nebo být zcela zamítnut.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že palestinští militanti z hnutí Hamás "popravili" šest rukojmí střelou do zátylku. Těla těchto obětí objevila izraelská armáda v noci na neděli na jihu Pásma Gazy. Uvedl to server Times of Israel.

„Tito vrazi popravili šest rukojmích, střelili je do zátylku,“ uvedl izraelský premiér na tiskové konferenci. Dále Netanjahu prohlásil, že nepovažuje za vhodné, aby Izrael v reakci na tuto situaci ustupoval v jednáních o příměří v palestinské enklávě.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví v neděli uvedlo, že rukojmí byli zastřeleni v pásmu Gazy z bezprostřední blízkosti krátce předtím, než je izraelští vojáci našli.

V pondělí se v Tel Avivu opět sešly tisíce demonstrantů, kteří kritizovali vládu. Netanjahu požádal o odpuštění za to, že se mu nepodařilo rukojmí zachránit, a vyzval k jednotě. Podle něj by mezinárodní společenství mělo vyvíjet větší tlak na palestinské hnutí, aby ukončilo válku v Pásmu Gazy, která začala po útoku Hamásu na jih Izraele 7. října. Netanjahu zdůraznil, že Hamás musí učinit ústupky.

Izraelský premiér také prohlásil, že bude trvat na požadavku, který se podle agentury AFP stal sporným bodem v rozhovorech o příměří – pokračování izraelské kontroly nad tzv. filadelfským koridorem, územím podél hranice Pásma Gazy s Egyptem. Hamás požaduje, aby se Izrael z této oblasti stáhl. „Tato osa zla potřebuje filadelfský koridor, proto ho musíme kontrolovat my,“ řekl Netanjahu.

Během říjnového útoku palestinští militanti zajali 251 lidí. V pásmu Gazy je stále 97 rukojmích, z nichž 33 je podle izraelské armády po smrti.

Americký prezident Joe Biden v pondělí kritizoval Netanjahua za to, že podle jeho názoru nedělá dost pro dosažení dohody o propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem.

Ozbrojené křídlo Hamásu, Brigády Izzaddína Kasáma, mezitím vydalo nové pokyny strážcům zajatých rukojmích pro případ, že by se k nim přiblížili izraelští vojáci. Podrobnosti pokynů nebyly zveřejněny, ale Hamás varoval, že pokud bude vojenský tlak pokračovat a nedojde k dohodě, rukojmí se do Izraele vrátí „v rakvích“. O této zprávě informovala agentura TASR podle AFP.