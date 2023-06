V Tunisku zemřela Češka, úmrtí potvrdilo ministerstvo. To zároveň vyzývá k opatrnosti

Informaci pro server Novinky.cz potvrdil také mluvčí českého zahraničního resortu Daniel Drake. „Mohu potvrdit úmrtí starší ženy v Tunisku. Tuniská konzulka je v kontaktu s rodinou zemřelé a s místní pohřební službou,“ uvedl.

Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách vyzývá při cestách do Tuniska k opatrnosti. Při cestách do země totiž nemusí jít nutně o nehodu při plážových radovánkách. „Doporučujeme vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob, demonstracím a podobně,“ píše. Během května se v blízkosti synagogy Ghirba na ostrově Džerba totiž odehrál útok. V zemi už od konce roku 2015 platí výjimečný stav, který je pravidelně prodlužován.

„MZV ČR důrazně nedoporučuje cestovat do oblastí kolem hranic s Alžírskem a Libyí, do horských oblastí guvernorátů Kasserina a Kef, kde pravidelně probíhají vojenské protiteroristické akce, a do měst v okolí Síliany a Kasserinu či do pouštní zóny jižně od linie Bir Rijm Maatoung – Borj Bourguiba – Ben Guerdan a do horské oblasti na severozápadě Tuniska,“ pokračuje resort.