Válka je zapotřebí, prohlásil izraelský expert. Jeho země podle něj ztratila sebevědomí

Podle Rabiho Izrael za poslední dobu ztratil respekt. „V očích našich sousedů, zejména těch z Osy zla, ztratil Izrael v posledních deseti měsících značnou část své image a vlastností, které ho vždy charakterizovaly,“ pokračoval podle serveru Jerusalem Post.

Proto zdůraznil, že útoky proti vysokému představiteli Hizballáhu Fuádu Šukrovi a politickému lídrovi Hamásu Ismailu Haníjovi byly pro izraelské sebevědomí důležité. „To, co zde bylo provedeno, částečně obnovuje obraz Izraele jako země se schopnostmi, důvěrnými informacemi a operační efektivitou,“ poznamenal.

Íránští lídři podle něj naopak chtějí zůstat u moci. „Znám druhou stranu trochu a věci, jako je to, co se stalo v Teheránu, pronikají hluboko do myslí jejich vůdců na úrovni ‚to se mohlo stát i mně‘. Tito lidé jsou na svých pozicích velmi rádi,“ uvedl Rabi.

Izrael se musí dostat do stavu před útokem Hamásu ze října loňského roku. „Izrael se musí stát sofistikovanějším, ale odstranění Haníji a Fuáda Šukra je jedním z mnoha kroků, které musí Izrael učinit, aby se dostal z temné jámy rozbitého stavu, v němž se nachází od 7. října,“ přiblížil expert.

Přímo vyzval k válce, podle něj povede k tomu, že se obyvatelé severního Izraele vrátí domů. „K návratu obyvatel Severu je zapotřebí válka. Abyste přivedli zpět obyvatele Severu, je třeba se na válku připravit mentálně i operačně. To je naléhavý úkol Izraele. To, co se Íránu podařilo za čtyřicet let, je vybudovat zde ohnivý kruh, který činí válku nevyhnutelnou,“ zdůraznil Rabi.

Ten také promluvil o možnosti regionálního míru. „Jsem velkým zastáncem Abrahámových dohod. Strávil jsem dlouhou dobu ve Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Maroku, a to má budoucnost. Jsem silným zastáncem normalizace vztahů se Saúdskou Arábií. Mír je něco, co Izrael vnímá poněkud zkresleně,“ připomněl.

Kritizoval vratkou pozici Spojených států na Blízkém východě. „Nejenže nestojí pevně, ale Írán je navíc na pokraji získání jaderné zbraně. Vědí, že pokud se Írán stane jaderným, budou reagovat. Pokud se nenajde americká administrativa, která se vzchopí a bude na Írán působit, a to nejen ekonomickými sankcemi, obávám se, že svět bude vypadat jinak,“ upozornil Rabi.

„Mluvíme o Rusku a Číně, které ze svobodného světa udělají místo, kde bude nebezpečí větší. Izrael musí pochopit, co se kolem něj děje,“ podotkl.

Podle Rabiho se Izraeli podařilo prakticky zlikvidovat Hamás. „Existuje existenční hrozba a je třeba ji řešit jako jeden celek. Hamás je již ochromen ve všech směrech a takto se porážejí teroristické organizace. Hizballáh je větší a silnější. Ocitli jsme se v této situaci. To je nepřítel, kterému budeme čelit,“ zdůraznil.

„Jestliže Atény byly předurčeny k tomu, aby byly nad Spartou, tak tohle je to, co je v příštích letech předurčeno Izraeli,“ prohlásil expert na Blízký východ.

Americká stanice CNN ve čtvrtečních ranních hodinách upozornila na to, že nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Chameneí dal rozkaz k „přímému útoku na Izrael“. Židovský stát podle vysokého íránského diplomata Abbáse Aragčího zaplatí „vysokou cenu“ za vraždu Haníji. Prestižnímu listu New York Times informace o ajatolláhovu rozkazu potvrdily tři zdroje z řad íránské diplomacie.

Izrael se dosud k zabití politického vůdce militantního hnutí Hamás Haníji nepřihlásil. Jak ale upozornil server Conversation, Izraelci se k tajným akcím nikdy nepřihlásí – a už vůbec ne k akcím přímo v srdci Íránu.

Haníja dnes bude pohřben v katarské metropoli Dauhá. Jeho tělo tam putovalo z Teheránu, kde proběhlo rozloučení už včera, vedl ho ajatolláh Alí Chameneí. Hamás a katarská média uvedla, že se smuteční modlitba bude konat po páteční modlitbě v katarské národní mešitě, následovat má pohřeb ve městě Lusail.