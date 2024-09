Věznice jsou plné, hlásí Británie. Řešení, které zvolila, se ale ne všem líbí

Podle úřadu premiéra na Downing Street bylo toto rozhodnutí nutné, aby se předešlo "nekontrolované kriminalitě," protože ve věznicích není dostatek míst pro nově odsouzené.

Britská vláda zdůraznila, že program předčasného propuštění se netýká osob odsouzených za sexuální delikty, terorismus, domácí násilí a další násilné trestné činy.

Hlavní vězeňský inspektor Charlie Taylor uvedl, že vláda "neměla na výběr." Zároveň však varoval, že propuštění vězňové nejsou dostatečně připraveni na návrat do společnosti. Často nemají domov, což zvyšuje riziko, že se znovu dopustí trestných činů nebo poruší podmínky svého propuštění.

Ve své nedávné výroční zprávě Taylor varoval, že počet vězňů by mohl do roku 2028 vzrůst o 27 000, přičemž není pravděpodobné, že by se do té doby podařilo vytvořit dostatek nových vězeňských kapacit.

Některé oběti trestných činů nebyly ještě v pondělí informovány o předčasném propuštění pachatelů, kteří jim ublížili. Komisařka pro oběti baronesa Newlovová označila předčasné propuštění za "politováníhodné a pro oběti stresující."

Podle ní oběti "oprávněně očekávají, že pachatelé si řádně odpykají tresty, které jim uložil soud."