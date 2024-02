Vydejte Alexejovo tělo rodině, žádá Navalná. Putina má za pohana

"Je to devět dní, co Putin zabil Alexeje Navalného," připomněla Navalná s tím, že Putinovi nestačilo svého oponenta zavraždit. "Teď drží tělo jako rukojmí, vysmívá se jeho matce, nutí ji, aby souhlasila s tajným pohřbem. Vyhrožují, že jinak s Alexejovým tělem něco provedou," uvedla na dnes zveřejněném videu.

Právě se přehrává: Nové video Julije Navalné Nové video Julije Navalné Video: YouTube

Šéf Kremlu podle vdovy řídí dění v Salechardu, kde je Navalného tělo. O Putinovi také prohlásila, že jeho křesťanská víra je falešná, jinak by nikdy nemohl dopustit takové zacházení s mrtvým člověkem.

"To, co teď Putin dělá, to je nenávist. Ne, to dokonce ani není nenávist, ale jakýsi satanismus, pohanství," konstatovala Navalná, která v den druhého výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu sdělila, že současný ruský prezident se bude jednoho dne zodpovídat i za válku proti sousední zemi.

"Vydejte tělo mého muže. Chceme jej lidsky pohřbít do půdy, jak je zvykem u pravoslavných věřících. Vydejte Alexeje bez jakýchkoliv podmínek. Mučili jste ho zaživa a teď ho dál mučíte mrtvého. Znevažujete jeho pozůstatky. Větší ďábelství už nelze vymyslet. Porušujete veškeré zákony: zákony lidé i zákony boží," dodala vdova.

Navalnyj zemřel podle prohlášení federální vězeňské služby minulý týden v pátek, když po procházce upadl do bezvědomí. Veškeré resuscitační pokusy skončily neúspěchem, lékaři potvrdili úmrtí. Matka zesnulého odpůrce Putinova režimu ve čtvrtek uvedla, že konečně viděla synovo tělo, které však úřady nechtějí rodině vydat. Blízké se totiž snaží donutit k souhlasu s tajným pohřbem.

Navalnyj byl jedním z nejvýraznějších kritiků prezidenta Putina a jeho vlády, organizoval různé protesty a kampaň proti korupci, což vedlo k jeho opakovaným zatčením a obviněním. Stal se také terčem několika útoků, včetně jednoho, který vedl k otravě nervovým jedem v srpnu 2020. Po otravě byl převezen do Německa, kde byl léčen. Do Ruska se vrátil v lednu 2021, ihned po příletu byl zatčen. V dubnu téhož roku byl odsouzen k trestu odnětí svobody a následně uvězněn.