Vysoké válečné ztráty přispívají k rozmachu ruského pohřebního průmyslu

The Insider hovořil se zaměstnanci pohřebních ústavů i krematorií, kteří potvrdili vysokou poptávku jak ze strany zákazníků, tak od těch, kteří by se chtěli zaškolit a sami začít tyto služby poskytovat. "Máme opravdu hodně práce," řekl například Boris Jakušin, majitel krematoria ve třetím největším ruském městě Novosibirsku.

Ruské ministerstvo obrany při zatím poslední aktualizaci obětí války na Ukrajině v září loňského roku uvedlo, že při "speciální operaci", jak Rusko svou invazi do sousedního státu označuje, zemřelo 6000 ruských vojáků. Analýza nezávislých médií opírající se o údaje z otevřených zdrojů tento měsíc stanovila počet obětí na více než dvojnásobek.

"Prudký nárůst poptávky začal během pandemie," řekl Dmitrij Jevsikov, pohřební zřízenec a odborník na vybavení krematorií na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym. "A krom toho dochází prostor na hřbitovech," dodal pro The Insider.

Boris Jakušin uvedl, že těla vojáků zabitých na Ukrajině se do Ruska vracejí před město Rostov na Donu na jihu země. Město je podle jeho slov natolik zahlcené, že staví nové krematorium, které podle jeho předpovědí bude zaneprázdněné po další dva až tři roky.

Také Jevsikov řekl, že počet krematorií v Rusku exponenciálně narůstá, protože 33 krematorií, které v této zemi nyní fungují, není schopných naplnit stoupající poptávku.

Jedno z míst posledního odpočinku pro zabité vojáky bylo zjištěno ve vesnici Bakinskaja, která leží 250 kilometrů jižně od Rostova na Donu. List The New York Times tento týden informoval, že se hřbitov ve vesnici Bakinskaja za posledních dva měsíce sedminásobně zvětšil. Pohřbíváni jsou tam i příslušníci ruské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny; potvrdil to její zakladatel Jevgenij Prigožin, podle kterého už došel prostor na původním hřbitově o 18 kilometrů dál na západ.