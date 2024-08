Vyžeňte Ukrajince z Kurské oblasti, nařidil armádě Putin

"Hlavním úkolem ministerstva obrany je nyní vyhnat nepřítele z našeho území a zajistit spolehlivou ochranu hranic," řekl Putin na setkání příslušných funkcionářů o tématu krizové situace.

Putin dodal, že "s pomocí svých západních pánů" chtělo vedení v Kyjevě útokem na ruské území posílit svou budoucí vyjednávací pozici. Vyloučil však jakékoli rozhovory o ukončení války, která začala v únoru 2022 rozsáhlou ruskou invazí do sousední země.

Ukrajina pod tlakem postupných ruských vojenských úspěchů ve východních regionech minulý týden v úterý překvapivě zaútočila na ruské území.

Situace v Kurské oblasti je nadále nepřehledná. Zdá se však, že ukrajinské síly pronikly 30 kilometrů za mezinárodní hranice, zatímco ruské jednotky reagují zmateně, uvedla DPA.

Podle zpráv se ukrajinské jednotky podporované obrněnou technikou usadily na mnoha místech, zatímco ruské úřady evakuovaly desetitisíce obyvatel.

Putin dnes také prohlásil že se Ukrajina snaží destabilizovat Rusko vpádem na jeho území, avšak to se jí nepodaří, informuje agentura Reuters.

"Ztráty ukrajinských ozbrojených sil dramaticky narůstají, včetně těch nejbojeschopnějších jednotek, které nepřítel přesouvá k našim hranicím," řekl Putin na schůzce s ruskými gubernátory a bezpečnostními představiteli. Ukrajině také pohrozil odvetnými opatřeními.

Podle Putina se zdá, že Kyjev se snaží zlepšit svou pozici v mírových jednáních. Přesto ale uvedl, že s Ukrajinou, kterou obvinil z útoků na civilisty v Kurské oblasti, jednání neproběhnou.

Putin rovněž uvedl, že Ukrajina se pokouší zpomalit postup ruských sil na frontové linii, avšak ruské jednotky i přes to pokračují v postupu.

Kyjev zatím nespecifikoval cíl své operace na ruském území, která minulý týden překvapila Moskvu po několika měsících ruského postupu na východě Ukrajiny.

Dnes ale uvedl, že má pod kontrolou přibližně 1000 čtverečních kilometrů ruského území. V pondělí to oznámil hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Olexandr Syrskyj, který se poprvé vyjádřil k ukrajinskému vpádu do ruské Kurské oblasti. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

Syrskyj uvedl, že operace ukrajinské armády v Kurské oblasti pokračuje. Videozáznam jeho prohlášení o situaci v ruském pohraničním regionu zveřejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platformě Telegram. Zelenskyj také oznámil, že nařídil přípravu "humanitárního plánu" pro tuto oblast.