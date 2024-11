Vzít Ukrajinu do NATO? Bývalý diplomat vysvětlil, jakým směrem se ubírá Zelenského myšlení

Brenton pro The Guardian označil Zelenského výzvu, aby území pod kontrolou Ukrajiny spadla pod ochranu NATO, za „složitou hru“, což naznačuje, že je součástí širší strategie, jak získat mezinárodní podporu a připravit se na případné vyjednávání.

Brenton uvedl, že Zelenskyého iniciativa přichází těsně před očekávaným zapojením Donalda Trumpa do diskusí o ukončení války. Trumpova role jako potenciálního zprostředkovatele mírových jednání by mohla být klíčová pro Ukrajinu, protože bývalý prezident se staví do pozice, kdy by mohl napomoci příměří.

Podle Brentonova názoru Zelenského navrhování příměří a následných vyjednávání o vyřešení sporů o území, spolu se zajištěním dlouhodobé bezpečnosti pro Ukrajinu, ukazuje ochotu ke kompromisu.

Brenton však zdůraznil, že Zelenského veřejná prohlášení by mohla být vnímána jako významná ústupová nabídka. Tím, že připouští možnost příměří a vyjednávání o územních otázkách, by mohl Zelenskyj vyvolat dojem slabosti, což by mohlo Putinovi dodat odvahu a přimět ho k dalšímu tlaku.

„Putin to uvidí jako ústupovou nabídku od Zelenského,“ řekl Brenton a varoval, že tento dojem může být nebezpečný v nadcházejících jednáních.

Tato změna v Zelenského rétorice ukazuje na křehkou rovnováhu, kterou se snaží udržet: prokázat sílu, aby odradil další ruskou agresi, a zároveň naznačit otevřenost k diplomatickým řešením, která by mohla zastavit násilí.

Při dalším postupu Ukrajiny bude klíčové, jak se postaví k otázce územní integrity a bezpečnostních záruk, což bude určovat dynamiku konfliktu a roli klíčových mezinárodních aktérů, včetně NATO a USA, v nadcházejících měsících.