Z Hitlerova rodného domu se má stát policejní stanice

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan podpořil svým hlasem v prvním kole prezidentských voleb jednoho z občanských kandidátů, svoji volbu nezveřejnil. Kandidáti jsou podle něj silní a nepotřebují podporu politických stran. Prezident by měl spojovat rozpory mezi názorovými proudy, a měl by být proto nadstranický. Řekl to dnes v Kolíně, kde po 20:30 odevzdal svůj hlas. Hnutí podle něj neplánuje vyjádřit veřejnou podporu ani případnému protikandidátovi Andreje Babiše ve druhém kole.