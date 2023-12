Žádný ze zadržovaných rukojmí nevyvázne živý, varuje Hamás Izrael před koncem jednání

Sněmovní volby by na přelomu listopadu a prosince suverénně vyhrálo opoziční hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Podle průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi by ho podpořilo 34,5 procenta voličů. Do dolní komory parlamentu by se samostatně dostalo šest subjektů.