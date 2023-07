Zelenskyj navštíví Erdogana, půjde mu o prodloužení obilné dohody

Informoval o tom britský deník Guardian s odkazem na tureckou zpravodajskou agenturu Anadolu. Zelenskyj a Erdogan se mají setkat mezi čtyřma očima, zároveň proběhnou jednání delegací obou zemí.

Zpráva přichází dva dny poté, co ruské ministerstvo zahraničí vzkázalo, že nevidí důvod k pokračování obilné dohody po 17. červenci kvůli dalšímu zpřísňování protiruských sankcí a údajné neochotě Západu vyjít vstříc požadavkům Moskvy ohledně ruského zemědělského exportu a importu.

Mluvčí ministerstva Marija Zacharovová zároveň podrobila kritice návrh, o němž informoval deník Financial Times. Brusel prý zvažuje, že umožní ruské bance Russian Agricultural Bank zřízení dceřiné společnosti, jejímž prostřednictvím by se opět připojila do mezinárodního platebního systému SWIFT, z něhož je jinak vyloučena.

Zacharovová tvrdí, že na vznik dceřiné banky jsou třeba dlouhé měsíce a další čas zabere její připojení ke SWIFT. Zdůraznila také, že Západu nic nebrání v tom, aby tuto banku kdykoli od systému znovu odpojil.

Evropská unie stojí o pokračování černomořské obilné dohody, zatímco Moskva opakovaně hrozí jejím koncem. Dohoda platí od loňského léta a byla od té doby třikrát prodloužena za pomoci prostředníků, kterými jsou OSN a právě Turecko.