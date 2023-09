Zelenskyj se v New Yorku zúčastní setkání lídrů OSN a také zasedání RB, tvrdí albánský ambasador

Valné shromáždění OSN začne 18. září a Rada bezpečnosti bude o Ukrajině jednat o dva dny později. Tento měsíc Radě předsedá Albánie.

Hoxha na tiskové konferenci uvedl, že Zelenskyj program se může samozřejmě na poslední chvíli změnit, ale že ví, že ukrajinský prezident má již sjednanou schůzku s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Zelenskyj nyní hodně cestoval po Evropě a je na čase, aby přišel i do New Yorku, ale bude to záviset na ukrajinské straně a dění na bojišti, dodal Hoxha.

O Zelenského pravděpodobné účasti na Valném shromáždění OSN už na konci července s odvoláním na své zdroje informovala agentura Bloomberg. Prezident se podle ní bude snažit prosadit svůj mírový plán, který si klade za cíl ukončit konflikt, který před více než půldruhým rokem začala ruská vojenská invaze na Ukrajinu.

Naopak, ruský prezident Vladimir Putin v New Yorku očekávaný není. Cesty ruského vůdce do zahraničí jsou značně omezeny kvůli zatykači, který na něj vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska.