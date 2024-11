Zelenskyj: Severní Korea může vyslat na Ukrajinu 100 000 vojáků

Zelenskyj tvrdí, že na ukrajinsko-ruské hranici již působí 11 000 severokorejských vojáků, přičemž tento počet by se mohl výrazně zvýšit. Tato slova potvrzují zprávy agentury Bloomberg, která na základě anonymních zdrojů informovala o možném vyslání až 100 000 severokorejských vojáků na podporu ruské armády. Uvedl to server The Guardian.

Prezident Zelenskyj apeloval na evropské státy, aby zvýšily vojenskou i finanční podporu Ukrajině, zejména s ohledem na obavy, že budoucí americká vláda Donalda Trumpa by mohla snížit vojenskou pomoc Kyjevu. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski uvedl, že klíčové země EU jsou připraveny převzít větší část této zátěže v případě, že USA svou podporu omezí.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna dokonce navrhl, že by evropské země mohly vyslat své vojáky na Ukrajinu jako součást mírového plánu, pokud by USA bránily Ukrajině vstoupit do NATO. Podle něj by taková „koalice ochotných“ mohla zahrnovat Polsko a britsko-vedenou Společnou expediční sílu, do které patří i severské a pobaltské státy a Nizozemsko.

Zelenskyj rovněž zdůraznil potřebu tvrdších sankcí proti Rusku, včetně opatření proti tzv. „stínovým tankerům“, které pomáhají udržovat ruský ropný obchod. Podle něj ropa zůstává „životní krví Putinova režimu“ a zastavení jejího prodeje by mělo zásadní vliv na financování války.

Zelenskyj také kritizoval pomalou reakci některých evropských lídrů, jako například německého kancléře Olafa Scholze, za jeho zdrženlivost ohledně dodávek dlouhodosahových střel Taurus. Ty by mohly Ukrajině pomoci zasáhnout klíčové vojenské cíle na ruském území, což Zelenskyj označil za „nezbytný krok“ k donucení Ruska k seriózním mírovým jednáním.

Zelenského vystoupení bylo oceněno dvěma potlesky ve stoje, avšak členové ultrapravicové skupiny Evropa suverénních národů (ESN), včetně německé Alternativy pro Německo (AfD), chyběli. Tito politici dlouhodobě volají po ukončení vojenské podpory Ukrajině a někteří z nich otevřeně sympatizují s ruským prezidentem Putinem.

Zelenskyj svůj projev zakončil výzvou k vytvoření „spravedlivého míru“ a zdůraznil, že čas hraje proti Ukrajině. Upozornil, že bez razantních opatření se konflikt může dále eskalovat, a vyzval evropské země k urychlení dodávek vojenské techniky a prosazování přísnějších sankcí.

Evropská unie zůstává klíčovým partnerem Ukrajiny, ale její schopnost zajistit dlouhodobou pomoc bude záviset na politickém konsensu a dalším vývoji v USA.