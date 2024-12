Zelenskyj: Severokorejští vojáci bojují v Kurské oblasti. Co to je, pokud ne eskalace?

Zelenskyj ve svém projevu uvedl, že Rusko integruje severokorejské vojáky do společných jednotek a nasazuje je do operací právě v Kurské oblasti. Podle dosavadních informací se tito vojáci zatím objevili pouze tam, ale existují obavy, že by mohli být využiti i na dalších frontách konfliktu.

„Ztráty mezi těmito silami jsou již patrné. Moskva tímto krokem zapojila do války další stát a to v maximální možné míře. Pokud toto není eskalace, pak co už je eskalací, o které tolik lidí mluví?“ zdůraznil Zelenskyj.

Zelenskyj dále obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že svým jednáním odmítá jakoukoliv možnost míru a cíleně vytváří další problémy nejen v Asii, ale i na globální úrovni. „Ruské jednotky učí Severní Koreu modernímu způsobu vedení války. To ukazuje, že Putin nepřestává rozšiřovat své agresivní plány,“ uvedl.

Zapojení severokorejských vojáků do konfliktu by znamenalo novou fázi války na Ukrajině. Severní Korea, izolovaný stát s jedním z největších armádních kontingentů na světě, je dlouhodobě spojencem Ruska. Pokud by se tyto informace potvrdily, šlo by o přímé zapojení Pchjongjangu do ruské války proti Ukrajině, což by mohlo mít dalekosáhlé geopolitické důsledky.

Zelenskyj rovněž varoval před tím, že tento krok by mohl vést k destabilizaci nejen Evropy, ale i Asie, což by mělo významný dopad na celosvětovou bezpečnostní situaci. Reakce mezinárodního společenství na tuto zprávu může hrát klíčovou roli v dalším vývoji konfliktu.