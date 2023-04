Zelenskyj statečně: Mám zbraň, umím střílet. Bojoval bych až do konce

Jednotky ruské tajné služby se podle ukrajinských představitelů v prvních dnech po začátku invaze na Ukrajinu (24. února 2022) pokusily proniknout do Kyjeva. Byly však poraženy a nepodařilo se jim dostat na Bankovní ulici v centru hlavního města, kde sídla kanceláře ukrajinského prezidenta.

Volodymyr Zelenskyj to uvedl v rozhovoru pro televizní stanici 1+1, který byl zveřejněn v sobotu. Na rozhovor upozornil mimo jiné server The Sun.

„Umím střílet. Dokážete si představit titulek: "Prezidenta Ukrajiny zajali Rusové?" To je potupa. Domnívám se, že by to byla potupa,“ řekl Zelenskyj.

Další ruské jednotky zaútočily na předměstí ukrajinské metropole, nebyly však schopny postupovat dál, píše Reuters. Ukrajinští představitelé informovali také io několika neúspěšných pokusech o sabotáž v Kyjevě.

"Myslím si, že pokud by vnikly dovnitř, do administrativy, už bychom tu nebyli," řekl Zelenskyj, přičemž nebylo bezprostředně jasné, které ruské jednotky má konkrétně na mysli.

„Nikdo by nebyl zajat, protože jsme měli velmi seriózně připravenou obranu Bankovní ulice. Zůstali bychom tam do posledního (muže),“ dodal ukrajinský prezident.

Na otázku, zda u sebe nosil střelnou zbraň a zda trénoval její použití, odpověděl Zelenskyj kladně. Současně však odmítl názory, podle kterých by ji použil spíše k tomu, aby místo případného zajetí raději spáchal sebevraždu.

„Ne, ne, ne. To není k tomu, abych se sám zastřelil. To je na opětování palby, zcela jistě,“ citoval server The Sun.

Ukrajinský prezident se otevřel o svém osobním životě a přiznal, že se svou manželkou Olenou konzultuje ve všech záležitostech - včetně práce.

Během rozhovoru s novinářem Dmytro Komarovem Zelensky uvedl, že udržuje skvělý vztah se svými rodiči Oleksandrem a Rimmou. Přestože měli možnost opustit válkou zničenou zemi, rozhodli se zůstat ve svém rodném městě Kryvyj Roh.

Zelenskyj řekl: "Rodiče všemu rozumí a všechno vědí. Zůstávají tady, na Ukrajině, doma. Jen máma se o mě bojí, stále se ptá: 'Už jsi jedl?"

Když mluvil o svém otci, dodal: "Táta říká, že vše sleduje a dodává, už je dodělej."