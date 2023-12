Zelenskyj v kritickou chvíli v USA: Nevzdáme se. Rusko čeká na zradu republikánů jako na svou výhru

Pozvání prezidenta Joea Bidena v poslední chvíli zdůrazňuje naléhavost schválení nového finančního balíčku v hodnotě desítek miliard dolarů. Biden a další členové vlády varují, že již schválená americká pomoc pro Ukrajinu by mohla do konce roku vyčerpat své zdroje.

Biden požádal o novou pomoc pro Ukrajinu ve výši přibližně 60 miliard dolarů, což je součástí rozsáhlejšího balíčku nouzového financování, zahrnujícího také podporu pro Izrael a finanční prostředky na posílení bezpečnosti hranic. Republikáni se snaží využít tuto žádost jako páku k získání nových přísných opatření omezujících migraci přes jižní hranici USA. Píše CNN.

Bidenův tým žije v naději, že Zelenskyj přesvědčí zákonodárce, zejména republikány o nutnosti větší podpory pro Ukrajinu v boji proti ruské agresi. Zelenskyj, dlouhodobě považovaný za efektivního obhájce své země, v posledních 21 měsících od ruské invaze v únoru 2022 intenzivně usiloval o podporu mezinárodních parlamentů, shromáždění, summitů a obdržel ocenění.

Při svém projevu na Univerzitě národní obrany ve Washingtonu ukrajinský prezident v pondělí přímo vyzval k větší bezpečnostní pomoci a zdůraznil, že Putin vidí, jak se jeho plány naplňují, když v Kongresu dochází ke zpoždění.

„Každý z vás tady chápe, co pro vojáka znamená čekat na munici – čekat týdny, měsíce, aniž by věděl, jestli podpora vůbec přijde. Každý z vás, kdo má zkušenosti s velením, ví, co to znamená, když se místo pohybu vpřed jen díváte, čekáte na brnění nebo vybavení, zatímco je váš nepřítel spokojený a připravuje se na útoky. Kdokoli z vás se synem nebo dcerou v bojové zóně by to prostě nepochopil, kdyby jim bylo řečeno, že ochrana životů může počkat, protože je tu trochu více debat,“ řekl Zelenskyj.

„Budu k vám upřímný, přátelé: Pokud je někdo inspirován nevyřešenými problémy na Capitol Hill, je to jen Putin a jeho nemocná klika. Vidí, jak se jejich sny plní, když vidí zpoždění nebo nějaké skandály, a vidí, jak svoboda padá, když podpora bojovníků za svobodu klesá.“

Vyhlídky na úspěch ve Washingtonu tento týden vypadají nejistě, protože jednání o spojení nové pomoci Ukrajině s přísnějšími imigračními pravidly uvízla v patové situaci.

I přesto, že Kongres již schválil více než 100 miliard dolarů pro Ukrajinu, podpora Kyjeva v Kongresu klesá, zejména mezi republikány spojenými s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

Senátor James Lankford, hlavní vyjednavač republikánů o imigrační politice, uvedl, že výrok Zelenského v úterý neovlivní požadavky republikánů na uzavření dohody o posílení amerických hranic před schválením další pomoci Ukrajině.

Zelenskyj bude muset přesvědčit skeptické zákonodárce, že dodatečná americká pomoc může změnit situaci na bojišti, kde Ukrajina nedávno čelila obtížnostem. Ofenzíva proti Rusku nepřinesla očekávaný pokrok, a bojové linie zůstávají zamrzlé.

"Putin velmi bedlivě sleduje, co se děje v Kongresu a Spojených státech," řekl úředník.

Administrativa již týdny varuje, že Kongres musí urychleně schválit další pomoc Ukrajině, aby jí poskytla potřebnou podporu v boji proti Rusku. Tím se také snaží poslat širší zprávu světu, zejména těm, kteří by mohli uvažovat o útocích na jiné země.

"Agresoři pečlivě sledují situaci," uvedl jeden z úředníků.

Ačkoliv administrativa věří, že prezident Zelenskyj je silným obhájcem zájmů Ukrajiny, uvědomuje si, že je nyní na Kongresu, aby překonal patovou situaci v otázce hraniční politiky a schválil potřebnou pomoc.