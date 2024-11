PŮVODNÍ ZPRÁVA | Expert pro EZ popsal, proč je Trump hrozbou pro americkou demokracii

Republikánský kandidát podle Smithe často přehání to, co chce udělat. Ale přehání i to, co chtějí udělat jeho protivníci. „Minulý týden odpovídal na otázky dětí a jednomu z nich řekl, že za vlády Harrisové ‚už nebudete mít žádné krávy‘. Naznačil také, že nechce žádná okna v budovách. To nejsou výroky o žádném skutečném postoji demokratů, takže je těžké vědět, jak vážně brát jeho další hrozivá varování před Harrisovou,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.

Expert z Masarykovy univerzity míní, že Trump často říká věci jen „na efekt“, než aby šlo o skutečné debaty o vládní politice.

Ohrožení americké demokracie v případě jeho zvolení nemusí být nutně ve hře. „Odpověď také závisí na tom, co si představíme pod pojmem ‚demokracie‘. Jistě, řada položek na dlouhém seznamu Trumpových slibů a hrozeb by velmi narušila způsoby, jakými americká vláda fungovala v posledních několika generacích,“ nastínil Smith.

Podle něj americká vláda „již má mnoho nedemokratických rysů“. „Teoreticky by autoritářská populistická nebo ‚silácká‘ vláda, jakou si zřejmě představuje Trump, mohla být demokratičtější než ta, kterou máme nyní, pokud by silák skutečně zastupoval vůli lidu a snažil se ji realizovat,“ podotkl expert.

Dodal, že „taková postava by teoreticky mohla obejít mnoho ‚škrticích mechanismů‘ nebo ‚bodů veta‘, které mají tendenci zdržovat nebo znemožňovat iniciativu ve složitém ústavním systému USA. Zda by to byla lepší vláda či nikoliv, je samostatná otázka, ale mohla by být ‚demokratičtější‘ v nejpřísnějším smyslu tohoto pojmu.“

Mezi autoritářstvím a diktaturou ale existuje velice tenká hranice. „Na druhou stranu autoritářští mocipáni často jsou nebo se stávají diktátory. Trump vyjádřil obdiv k diktátorským vůdcům – Vladimiru Putinovi, Kim Čong-unovi, Si Ťin-pchingovi, vládcům Filipín a Salvadoru – a zdá se, že si přeje neomezenou moc, jakou mají oni,“ upozornil Smith.

Zdůraznil Trumpův postoj k volbám. „Také už dal najevo, že neuznává základní premisu voleb, která spočívá v tom, že pokud lidé hlasují proti vám, máte odstoupit, a ne si donekonečna stěžovat, že jste ‚skutečně‘ vyhráli, ale volby byly ukradeny,“ dodal.

„Pokud by se ukázalo, že jeho vítězství je krokem k diktatuře, pak by to samozřejmě nebylo v souladu s demokracií a rozhodně by ji to ohrožovalo,“ doplnil Smith.

Promluvil také o tom, proč Američané Trumpa volí – i když v řadě fact-checků už byly jeho různé lživé výroky vyvráceny, a i přesto je republikán stále opakuje. „Většina Američanů o těchto kontrolách faktů pravděpodobně neví, protože je obvykle musíte vyhledat. Kampaň protivníka na ně někdy upozorní, ale ti, kteří mají sklon volit daného kandidáta, tomu nebudou věřit, protože to pochází od jeho protivníků,“ popsal.

Voliči Trumpa podle něj také nevěří většině mediálních organizací. „O nich si myslí, že jsou proti Trumpovi zaujaté, takže je nepravděpodobné, že budou fact-checky považovat za přesné, i když je uslyší,“ dodal Smith.