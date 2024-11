Volby v USA: Co bude, až místnosti zavřou? Vítěze nemusíme znát několik dní

Vzhledem k očekávaným těsným výsledkům mezi demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a republikánem Donaldem Trumpem se očekává, že vyhlášení vítěze by mohlo trvat déle než obvykle.

V některých případech, zejména v klíčových státech, by malé rozdíly ve výsledcích mohly vyžadovat přepočty hlasů. Například v Pensylvánii by byl přepočet nezbytný, pokud by rozdíl mezi hlasy vítěze a poraženého činil méně než půl procenta.

V roce 2020 byl tento rozdíl o něco více než 1,1 procenta. Dále existují možnosti právních výzev, neboť bylo podáno více než 100 předvolebních žalob, většinou ze strany republikánů, kteří zpochybňují způsobilost voličů a správu volebních seznamů.

Mezi další faktory, které mohou způsobit zpoždění, patří možné poruchy ve volebních místech. Na druhou stranu, v některých oblastech, jako je klíčový stát Michigan, došlo k urychlení sčítání hlasů a méně hlasů bylo odevzdáno poštou ve srovnání s předchozími volbami během pandemie Covid-19.

V předchozích volbách, jako například v roce 2020, byl vítěz Joe Biden vyhlášen až čtyři dny po dni voleb, kdy rozhodly výsledky v Pensylvánii. V jiných volbách byl vítěz oznámen mnohem dříve; například v roce 2016 byl Trump prohlášen za vítěze několik hodin po uzavření volebních místností.

Tento rok se očekává, že rozhodující výsledky přijdou ze sedmi takzvaných swing states, kde mají Harrisová i Trump reálnou šanci na vítězství. Vysoká účast byla zaznamenána v předvolebním hlasování, a to jak osobně, tak poštou, přičemž Georgia očekává, že přibližně 75 % hlasů bude sečteno během prvních dvou hodin po uzavření volebních místností.

Hlavní swing states letos zahrnují Georgii, Severní Karolínu, Pensylvánii, Michigan, Wisconsin, Arizonu a Nevadou. Každý z těchto států má specifické časy uzávěrky a očekávané doby vyhlášení výsledků, přičemž některé státy, jako Nevada, mohou potřebovat několik dní na dokončení sčítání hlasů.

S ohledem na vysokou konkurenci v této volbě je důležité brát výsledky předvolebního hlasování s rezervou, jelikož se mohou výrazně měnit v závislosti na počítání korespondenčních hlasů. To, co se v minulých volbách ukázalo jako "červená iluze", kdy Trump vedl v některých státech, ale Biden ho později předstihl po sečtení korespondenčních hlasů, může mít opět vliv na výsledky.

Jakmile budou všechny platné hlasy započítány, přichází na řadu proces volebního sboru, který rozhodne o novém prezidentovi. Konečné výsledky se očekávají na základě složení volebního sboru, což je klíčové pro určení vítěze voleb, a musí být známy do prosince.