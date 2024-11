O prezidentovi USA rozhodne Pensylvánie. Co z tohoto státu udělalo cíl zájmu Trumpa i Harrisové?

Pensylvánie, ač se to na mapě nezdá, je jedním ze států, které do pověstného závodu o Bílý dům pouštějí vysoký počet volitelů – přesněji 19. Jelikož jde o stát, kde „vítěz bere vše“, tak těchto 19 volitelů bude znamenat výraznou výhodu ve snaze kandidátů o dosažení 270 nutných.

Klíčem k rozřazení hlasů je takzvaná „ Electoral College “ neboli počet volitelů, které mají jednotlivé státy USA. Vítězem voleb ve Spojených státech se stane osoba, která získá oněch 270 z 538 volitelů – tedy prostou většinu. Každý stát má tolik volitelů, kolik má zástupců v Senátu (každý stát má dva senátory) a Sněmovně reprezentantů.

V tomto státu na pobřeží Atlantského oceánu žije celkem 13 milionů lidí na území asi dvou třetin České republiky. Nachází se zde sedmimilionové velkoměsto Filadelfie, které může být Čechům známé třeba z filmové ságy Rocky.

Preference v předvolebních průzkumech byly u Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové velice vyrovnané, což z tohoto státu učinilo jeden ze sedmi swing states (neboli nerozhodnutých států). Podle dostupných průzkumů je souboj nejvyrovnanější v Georgii, Michiganu a právě v Pensylvánii, kde během posledních šetření nedělilo Harrisovou s Trumpem ani jedno procento.

Symbolicky do Pensylvánie zavítal během úterního volebního dne kandidát na viceprezidenta Harrisové Tim Walz. Zavítal do města Harrisburg v samotném středu státu. Toto město Politico popsalo jako „konzervativní baštu, která začíná zaznamenávat demokratické zisky“. „Tento stát umí přece vyhrávat. Co kdyby to Pennsylvánie vyhrála pro Ameriku?“ prohlásil Walz v bistru, kde zakončil předvolební kampaň.

Harrisová zakončila kampaň rovněž v Pensylvánii, konkrétněji ve Filadelfii. „Milujeme svou zemi. A když něco milujete, bojujete za to. Věřím, že je jednou z nejvyšších forem vlastenectví, vyjádření naší lásky k zemi, bojovat pak za její ideály a bojovat za uskutečnění příslibu Ameriky,“ apelovala na pensylvánské voliče podle serveru USA Today.

Shromáždění v Pensylvánii podstoupil v posledním dni kampaně také Trump. Zde slovně zaútočil na Portorikánce. „Kde je vaše hrdost?“ ptal se poté, co jeho podporovatel, komik Robert Clemente, označil toto zámořské území USA za „plovoucí ostrov odpadků“.

A právě v Pensylvánii zažil v červenci Trump nejtěžší okamžik své prezidentské kampaně – stal se terčem atentátu. Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského prezidentského kandidáta Trumpa, zabil jednoho muže a další dva zranil.

Pensylvánie byla také „terčem“ kampaně Elona Muska, miliardáře a majitele sociální sítě X, který vytrvale podporuje republikánského kandidáta. PAC America (Politický akční výbor) založený Muskem byl ještě v úterý terčem žaloby za to, že dával lidem milion dolarů za účast na petici.