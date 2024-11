Konec éry Joea Bidena. Jak bude sledovat volby končící prezident?

V posledních dnech Biden zůstal relativně v ústraní a totéž se očekává i dnes. Podle informací z Bílého domu sleduje on a první dáma Jill Bidenová výsledky voleb v rezidenci Bílého domu společně s dlouholetými poradci a vysoce postavenými členy štábu.

Ačkoli prezident nemá na dnešní den naplánovány žádné veřejné akce, bude pravidelně dostávat aktuální informace o průběhu klíčových volebních soubojů, uvedl server CNN.

Dnešní volby se výrazně liší od situace, kterou si Biden sám představoval ještě před pár měsíci, kdy doufal, že si voliči přejí jeho znovuzvolení na druhé funkční období. Výsledek voleb však nyní rozhodne, jak si na něj národ jednou vzpomene.

Bidenův tým vnímá jeho rychlou podporu Kamaly Harrisové po odstoupení z volebního klání jako klíčový krok, který pomohl Demokratické straně sjednotit se za její kandidaturou. Vítězství Harrisové by zabránilo návratu Donalda Trumpa, jehož rozdělující působení na prezidentské pozici bylo důvodem, proč se Biden v roce 2020 rozhodl kandidovat. Prohra Harrisové by však mohla vyvolat otázky uvnitř strany, zda Biden nepokračoval ve své kandidatuře příliš dlouho a nezkomplikoval tak šance demokratů.

„Dosáhli jsme velkého pokroku a Kamala na něm bude dále stavět,“ uvedl Biden v sobotu v odborové hale v Scrantonu. „Hodně jsme toho navzájem požadovali – já od odborů a odbory ode mě. A teď vás žádám o poslední věc. Žádám vás o podporu Kamaly a Tima Walze. Nežádám to pro sebe. Brzy tu nebudu.“

Přestože nyní stojí v pozadí, Biden varuje před tím, co by mohlo pro zemi znamenat druhé Trumpovo prezidentské období. Bílý dům mezitím pracuje na tom, aby chránil některé z klíčových úspěchů jeho administrativy v případě, že by Trump zvítězil a pokusil se zrušit významné části Bidenova odkazu.

„Mám zásadní neshody s Trumpem a jeho osobností,“ uvedl Biden v sobotu. „Co se stane, když mou administrativu vyměníte za tu jeho?“