Voliči demokratů a republikánů se vzájemně nenávidí. Americký politolog vysvětlil proč

Tento stav podle něj vyplývá z extrémně rozděleného politického systému, kdy obě skupiny vnímají svého protivníka nejen jako oponenta, ale jako přímou hrozbu.

Mounk uvedl, že nenávist mezi tábory je podpořena krizí důvěry v americké instituce, což se netýká jen politiky, ale také soudnictví, velkých podniků a univerzit. Tuto nedůvěru v systém podle Mounka posílily i kontroverzní kroky exprezidenta Donalda Trumpa, který veřejně napadal volební proces a vzbuzoval pochyby o výsledcích voleb.

Přestože Trump čelí mnoha kontroverzím a dokonce odsouzení, získal si stále silnou podporu mezi americkými voliči. Podle Mounka to ukazuje na krizi důvěry, která zasáhla i tradičně uznávané americké instituce.

Polarizaci podle něj podporují i kulturní a společenské otázky. Republikáni považují demokratickou agendu za příliš extrémní, zejména ve vztahu k imigraci a sociálním otázkám. Mnozí Američané vnímají, že demokraté prosazují progresivní postoje, které ztratily kontakt s realitou běžných Američanů, například začlenění trans žen do ženských sportovních soutěží, což část populace vnímá jako kontroverzní.

Na otázku, jak by volby ovlivnilo Trumpovo vítězství, Mounk přiznal, že by pro něj osobně znamenalo šok. Obává se, že druhé funkční období Trumpa by mohlo narušit demokratické instituce v USA, jelikož Trump má nyní více zkušeností a hlubší kontrolu nad republikánskou stranou, než tomu bylo při jeho prvním zvolení. Mounk se domnívá, že Trump je nyní připravenější na „odvetu“ proti těm, kteří ho v roce 2020 politicky oslabili.

Přesto však Mounk věří, že americké instituce jsou schopny zvládnout potenciální krizi lépe než před čtyřmi lety. Instituce se podle něj poučily a jsou připraveny čelit i nejhoršímu scénáři.