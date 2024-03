Zelenskyj žádá předsedu americké Sněmovny reprezentantů o hlasování pro vojenskou pomoc Ukrajině

Důležitou vojenskou pomoc od Spojených států však blokuje republikánské vedení sněmovny.

"V této situaci je rychlý průchod americké pomoci Ukrajině Kongresem životně důležitý," uvedl Zelenskyj na X (dříve Twitter). "Uvědomujeme si, že ve Sněmovně reprezentantů existují různé názory na to, jak postupovat, ale klíčové je udržet otázku pomoci Ukrajině jako sjednocujícího faktoru."

Zelenskyj uvedl, že měl telefonický rozhovor s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem (R-LA) a také zdůraznil, že „je důležité co nejdříve odříznout ruské zdroje financování její války a použít zmrazená ruská aktiva ve prospěch Ukrajiny“.

"Informoval jsem předsedu Johnsona o situaci na bojišti, konkrétně o dramatickém nárůstu ruského vzdušného teroru," napsal na sociální síti X ukrajinský prezident. „Jen minulý týden bylo vypuštěno na ukrajinská města a obce 190 střel, 140 dronů Šáhíd a 700 řízených leteckých bomb. Největší ukrajinská vodní elektrárna je mimo provoz. V této situaci je zásadní, aby americká pomoc Ukrajině rychle prošla v Kongresu,“ doplnil podle Kyiv Post.

Zelenskyj dále vyjádřil vděk Johnsonovi za dosavadní americkou pomoc a zdůraznil, že přestože si Ukrajina je vědoma rozdílných názorů v americké sněmovně, pomoc napadené zemi by měla zůstat „sjednocujícím faktorem“. Prezident neuvádí, zda byl se svým apelem úspěšný. Johnson se k telefonátu nepřímo vyjádřil.

Washington před zhruba dvěma týdny poprvé od prosince oznámil novou zásilku vojenské pomoci Ukrajině. Zatímco čeká na rozhodnutí Kongresu, které by uvolnilo dodatečné prostředky, USA naposledy připravily dodávku v hodnotě až 300 milionů dolarů. Tuto částku umožnily úspory Pentagonu při dřívějších nákupech zbraní, jak informoval Bílý dům.

Johnson, republikán, a další zástupci Sněmovny loajální prezidentskému kandidátovi Donaldu Trumpovi odmítli předložit návrh zákona k hlasování.

Atlantic Council představuje čtyři strategie, jak by návrh amerického prezidenta Joe Bidena na pomoc Ukrajině mohl projít Sněmovnou: Johnson by mohl předložit senátem schválený dodatek k hlasování na půdě Sněmovny, jak je obvyklé; potenciálně nový doplňkový balíček vytvořený republikány na pokyn Johnsona; petici o udělení absolutoria, kterou by iniciovali demokraté, aby se hlasovalo o Senátem schváleném dodatku; nebo republikánskou petici o udělení absolutoria za předložení zjednodušeného doplňkového balíčku k hlasování.