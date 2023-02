Zelenskyj žádný čínský plán na ukončení ruské války na Ukrajině neviděl. Chce o něm jednat

Česká republika má ambice s Indií uzavřít strategické partnerství, zaměřit by se mělo na oblast inovací. Na setkání s novináři to dnes řekl ředitel odboru Asie a Pacifiku na ministerstvu zahraničí Marek Libřický. Ministr Jan Lipavský (Piráti) se do Indie vydá v neděli.