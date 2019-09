V Česku to vře kvůli Kosovu: Zemanovy (ne)diplomatické údery, zoufalá diplomacie naší země

"Mám rád Srbsko a Srby. A nemám rád Kosovo," řekl Miloš Zeman v úterý po příletu do Bělehradu, za což mu srbský prezident Aleksandar Vučić vzápětí poděkoval. Ve středu na to Zeman navázal prohlášením, že země, v jejímž čele stojí váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí.

Na prezidentovy slova již mezitím zareagovala nejen opozice, ale i šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Prohlásil, že nevidí důvod k diskusi o tomto tématu, vzápětí však dodal, že si o tom se Zemanem rád popovídá.

Andor Šándor, generál v záloze a bezpečnostní poradce, se k dané situaci vyjádřil na svém facebookovém profilu : „Včerejší (ne)diplomatické údery Miloše Zemana na solar plexus Kosova v Srbsku zastínily bezprecedentní kritiku čínského velvyslance v Česku, nepochybně oprávněnou, ministrem kultury Zaorálkem (Interview ČT 24). Sám ministr nepřímo potvrdil, že věc zřejmě konzultoval s ministrem zahraniční Petříčkem, který mu ten den volal kvůli jiné šarádě, a to sporu o Koněva. Je skutečně výživné poslouchat kritiku jedněch úderů a sám zasazovat stejné v přímém přenosu. Výsledkem je zoufalá diplomacie naší země, teď již v přímém přenosu. Myslím, že výsledky uvidíme záhy, a zřejmě nás moc nepotěší.“

"V Událostech komentářích se předseda Poslanecké sněmovny za ANO, poslanec za KSČM a prosrbský senátor předhánějí v pochopení pro výrok prezidenta během státní návštěvy, kterým popřel oficiální českou zahraniční politiku i svůj vlastní podíl na nezávislosti Kosova, když jeho vláda vyslovila souhlas s bombardováním Jugoslávie v roce 1999," napsal na svůj facebookový profil Michael Žantovský bývalý diplomat a poradce prezidenta Václava Havla.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko ho však stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala.