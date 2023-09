Zemřel mafiánský boss Matteo Messina Denaro, "strážce tajemství" italské Cosa Nostra

Matteo Messina Denaro byl italský mafián a jeden z nejvýznamnějších členů sicilského mafiánského klanu Cosa Nostra. Narodil se 26. dubna 1962 v Castelvetranu na Sicílii a byl známý pod přezdívkou "Diabolik" kvůli svému tajemnému způsobu provádění ilegálních operací a vzhledu inspirovanému italským komiksem o stejnojmenném zloději.

Denaro byl jedním z nejhledanějších zločinců v Itálii i ve světě. Byl považován za hlavního šéfa Cosa Nostra a byl zapojen do různých druhů zločinné činnosti, včetně vražd, vydírání a pašování drog. Jeho organizace byla nejvíce aktivní na Sicílii, ale měla i vazby na další mafie včetně kalábrijské 'Ndranghety.

Denaro byl od roku 1993 stíhán italskými a mezinárodními orgány. Byl jedním z mála významných bossů Cosa Nostra, kteří byli stále na svobodě a unikali spravedlnosti. V roce 2002 byl v nepřítomnosti odsouzen na doživotí za své zločiny, včetně účasti na zabití protimafiánských žalobců Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roce 1992.

Denaro se v době zatčení léčil s rakovinou a minulý měsíc byl převezen z vězení do nemocnice. Podle serveru BBC v pátek upadl v nemocnici ve středoitalském městě L'Aquila do kómatu poté, co odmítl lékařské ošetření.

Jeho smrt potvrdil starosta L'Aquily Pierluigi Biondi. Na síti X napsal, že to byl "epilog existence žité bez výčitek svědomí a lítosti, bolestivá kapitola nedávné historie, kterou nemůžeme vymazat."

Denaro byl řadu let symbolem neschopnosti Itálie dostat se do vyšších pater organizovaných zločineckých syndikátů. Vyšetřovatelé se sice jeho dopadení několikrát přiblížili, dlouhá léta e jim ho ale nedařilo chytit.

V roce 2013 došlo k zatčení jeho sestry Patrizie a několika jeho spolupracovníků. Policie také postupně zabavovala jeho aktiva a hlídala jeho obchody, existovalo ale jen málo jeho fotografií a policie se tak musela spoléhat spíše na digitální rekonstrukci jeho vzhledu.

K dopadení policistům nakonec posloužily odposlechy členů jeho rodiny a přátel. Zachytili informace o rakovině na základě přesvědčeni, že jí trpí právě Denaro, našli přes databázi národního zdravotnického systému muže, který profilu mafiánského bosse.

K zatčení došlo v lednu na soukromé klinice v hlavním městě Sicílie, Palermu, kde Denaro dostával chemoterapie. Na akci se podílelo více než 100 příslušníků ozbrojených sil. On sám ale i po svém zatčení popíral, že by byl součástí zločinecké organizace.

Denaro byl považován za posledního "strážce tajemství" Cosa Nostra. Mnoho informátorů a žalobců se domnívá, že měl všechny informace a jména těch, kdo se podíleli na několika nejvýznamnějších zločinech italské mafie.