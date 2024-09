ANALÝZA | Podzemní labyrint pod Gazou: Noční můra Izraele, do které Hamás investoval miliony

Americký list New York Times před několika dny dostal do rukou příručku teroristického hnutí Hamás, která se týká bojů v tunelech pod Pásmem Gazy.

Tyto tunely hrají klíčovou roli ve vojenské, logistické a ekonomické infrastruktuře oblasti. Fungují různými způsoby v závislosti na svém účelu. Propojují Pásmo Gazy s Egyptem a umožňují pašování zboží, léků, zbraní a dalších zásob. Vzhledem k blokádě Pásma Gazy ze strany Izraele a Egypta slouží pašerácké tunely jako životně důležité kanály pro získání základního zboží.

Přes tyto tunely proudí vše od potravin a pohonných hmot po stavební materiál. V minulosti byly i zdrojem zisků pro teroristické skupiny, které vybíraly poplatky za jejich využívání.

Tunely mohou být hluboké několik desítek metrů a mají složitou síť chodeb s východy na strategických místech. Mnohé tunely jsou vyztužené betonem, aby odolaly náletům a průniku nepřátelskými silami. Některé z nich jsou vybaveny ventilací, elektřinou a jsou dostatečně velké pro přepravu lidí i materiálu pomocí motocyklů nebo jiných menších vozidel.

Některé slouží k vojenským účelům, zejména k překračování hranic mezi Pásmem Gazy a Izraelem. Tyto tunely umožňují ozbrojeným skupinám provádět útoky na izraelská vojenská i civilní zařízení. A právě o těch bude řeč.

Hamás vyvíjel úsilí pro budování tunelů po dlouhé roky. Sama příručka, kterou mají NY Times k dispozici, pochází z roku 2019. Stojí v ní přesné instrukce pro maskování vchodů do tunelů, k jejich lokalizaci pomocí kompasu a GPS, rychlému vstupu a efektivnímu pohybu.

Boj v těchto tunelech je noční můrou izraelských vojáků. Jsou temné, mnohdy vyztužené betonem a místy vybavené zpevněnými kovovými dveřmi, uzpůsobenými k odolání mimo jiné také leteckému útoku. Investice v přepočtu za zhruba šest milionů korun schválil rok před útokem Hamásu jeho současný vůdce Jahjá Sinvár.

O využití této investice rozhodovali velitelé brigád militantního uskupení tak, aby byla chráněna kritická místa v podzemí i na povrchu. Podle izraelských představitelů sice Hamás vyvíjel úsilí pro opevnění tunelů dlouhodobě, nikdo ale nepočítal s plnohodnotnou válkou uvnitř Pásma Gazy, a tak se jejich likvidaci věnovala jen minimální pozornost.

Pohyb v tunelu vyžaduje moderní vybavení. „Při pohybu ve tmě uvnitř tunelu potřebuje bojovník brýle pro noční vidění vybavené infračerveným paprskem. Zbraně by měly být nastaveny na automatický režim a střílet z ramene. Tento typ střelby je účinný, protože tunel je úzký, takže střely míří na zóny smrti v horní části lidského těla,“ citoval NY Times tento dokument.

Zatímco izraelští představitelé očekávali, že se síť tunelů táhne zhruba v délce 250 kilometrů, ve skutečnosti je až dvakrát delší. Obě válčící strany ale podcenily přípravu. Izraelská armáda očekávala boje v tunelech, velitelé se do nich ale nehrnuli. Naopak Hamás se připravoval na pozemní boj – ač má na zemi podstatnou nevýhodu proti daleko silnější izraelské armádě.

Izraelská armáda podle svých slov objevila více než 800 šachet vedoucích do podzemních tunelů a přibližně 500 z nich zničila. Některé z objevených tunelů tvořily spojnice mezi strategickými objekty Hamásu v podzemí.

Koncem loňského roku přišlo izraelské velení s plánem , jak účinně bojovat proti tomuto tunelovému systému. Řešení bylo podle amerického listu Wall Street Journal prosté – zaplavit ho mořskou vodou.

Instalaci velkých čerpadel na mořskou vodu severně od uprchlického tábora aš-Šátí, který se nachází na pobřeží Středozemního moře v severní části pásma Gazy, Izrael provedl už v listopadu. Údajně se jedná o nejméně pět velkých pump, které by dokázaly napustit do podzemních tunelů Hamásu tisíce krychlových metrů mořské vody za hodinu.

Tímto tempem by mohly být tunely zaplaveny během několika týdnů a armáda by tak mohla vyhnat teroristy z jejich podzemních úkrytů. Podle amerických představitelů by ale realizace takového plánu ohrozila zásobování vodou v Pásmu Gazy.

Izrael o plánu na zaplavení tunelů poprvé informoval Spojené státy začátkem listopadu, což vyvolalo diskusi o tom, zda je takový záměr skutečně možné zrealizovat a jaký by byl jeho vojenský přínos. Není ani zřejmé, jaký by tato akce měla vliv na životní prostředí.

Jenže případná likvidace tunelových systémů mořskou vodou s sebou nese závažná rizika. Jedním z nich je ohrožení civilního obyvatelstva, které využívá tyto tunely jako úkryt před izraelským ostřelováním.

Navíc jsou v tunelech dle dostupných informací umístění i někteří zajatci Hamásu. Kromě ohrožení palestinských obyvatel by tedy Izrael vystavil smrtícímu nebezpečí i své vlastní občany, což je přesný opak toho, co premiér Benjamin Netanjahu dlouhodobě slibuje. Během říjnového útoku palestinští militanti zajali 251 lidí. V pásmu Gazy je stále 97 rukojmích, z nichž 33 je podle izraelské armády po smrti.