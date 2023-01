Sněžení a ochlazení v posledních dnech zlepšily podmínky pro lyžování na horách

Návrat sněžení v Česku přilákal do hor lyžaře. O víkendu jich dorazily do větších středisek i tisíce. Vyplývá to z informací ČTK od provozovatelů skiareálů. Letošní rok začal nadprůměrně vysokými teplotami. První lednový den bylo skoro 20 stupňů nad nulou a v polovině ledna přes 12 stupňů. Tento týden se ale ochladilo a začalo sněžit. Už v noci na středu napadlo hlavně ve vyšších polohách i kolem deseti centimetrů a další desítky centimetrů o víkendu. Pokles teplot navíc přál umělému zasněžování.