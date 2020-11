Českým turistům nejvíc chybí moře. Alternativou je četba či studium jazyků, ukázal průzkum

To se projevilo i na podobě rezervací letenek. Češi letos nejvíce létali hlavně do přímořských evropských destinací, které současně plnily požadavek na bezpečnost. "Podle našich dat lidé rezervovali lety hlavně do Itálie, Řecka a Španělska," řekla ředitelka zákaznické zkušenosti v Kiwi.com Eliška Dočkalová.

Ne všem se však letos podařilo vycestovat do zahraničí. Většina Čechů strávila kvůli pandemii letošní dovolenou doma. Celkem 82 procent cestovalo po Česku, z toho 61 procent zůstalo doma, protože jim situace neumožnila vycestovat za hranice.

Současný trend se tak může projevit i na fyzickém a psychickém rozpoložení lidí, kteří jsou zvyklí často cestovat. Podle konzultantky a lektorky obnovy emocionální, mentální a fyzické rovnováhy Tatiany Vaškovicové se lidé zvyklí zvládat pracovní stres a napětí díky cestování a poznávání nového, se nyní učí novým aktivitám, jako je například sport či relaxace, nebo se naopak hroutí ze setrvačnosti a stereotypů. "U nich je důležité nasměrovat osobní růst jiným směrem, což bývá často velkým problémem," uvedla.

To se projevilo i v průzkumu u 50 procent respondentů, kteří uvedli. že pro ně není možné zážitky zprostředkované cestováním ničím nahradit a aktuální situace má na ně velký dopad. Druhá polovina lidí si naopak našla alternativu například v podobě čtení oblíbených knížek či sledování filmů (30 procent), virtuálních návštěv populárních destinací (17 procent), přípravy zahraničních pokrmů (17 procent) nebo studia nových jazyků (13 procent).

Současná situace se ovšem může projevit i na budoucích cestách Čechů do zahraničí. Více než polovina lidí totiž podle průzkumu chce po uklidnění situace vycestovat do destinací, kde dosud nebyla. Do známých míst se chystá vyrazit pouze čtvrtina lidí.