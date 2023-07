Agrární komora žádá, aby Česko zavedlo embargo na dovoz obilí z Ukrajiny

ČR spolu s Německem a Francií vyjádřily kritiku ohledně možného prodloužení stávajícího embarga, které je momentálně platné do 15. září. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) není udržitelné a prospěšné, aby se unijní země rozdělovaly na různé kategorie podle možnosti dovozu z Ukrajiny.

Embargo na dovoz zboží z Ukrajiny zavedly také Rumunsko a Bulharsko, a to pro ukrajinskou pšenici, kukuřici, řepkové semeno a slunečnicová semena. Zákaz dovozu však neomezuje tranzit těchto plodin do dalších zemí. Země, které embargo zavedly, plánují prodloužit jeho platnost do konce roku.

Polský premiér Mateusz Morawiecki nedávno uvedl, že Polsko nepovolí dovoz ukrajinského obilí ani po vypršení platnosti embarga v polovině září. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za nepřijatelné.

Doležal v tiskové zprávě zdůraznil, že jakmile zboží překročí hranice EU, ovlivňuje situaci ve všech zemích EU kvůli společnému trhu. Dodal, že obiloviny, řepka a produkty živočišné výroby nemusí nutně být závadné, ale mohou být vyprodukovány podle nižších standardů než evropské, což vytváří nespravedlivé podmínky na evropském trhu a snižuje konkurenceschopnost místních zemědělců. Doležal připomněl, že země, které zavedly embargo, tak učinily se souhlasem Evropské unie.