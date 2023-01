ANO chce schůzi k vyslovení nedůvěry vládě mezi 1. a 2. kolem volby prezidenta

Vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bude hlasování o nedůvěře čelit podruhé. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že i tento pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

Schůzi by měla svolat v zastoupení předsedkyně Sněmovny její místopředsedkyně Věra Kovářová (STAN). Pekarová Adamová je služebně v Rakousku. Schůze má být svolaná podle jednacího řádu neprodleně.

Na vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) se klub hnutí ANO shodl v úterý. Schillerová postup zdůvodnila tím, že koalice zamezila sněmovní debatě o opozičních tématech, které se podle ní týkaly "skutečných problémů lidí". Podpisy dalšího opozičního hnutí SPD neshánělo.

Vládní představitelé spojují hlasování o nedůvěře se snahou vytvořit prostor bývalému premiérovi a kandidátovi na prezidenta Babišovi před druhým kolem volby hlavy státu. Už v úterý uvedl premiér Fiala, že se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor Parlamentu. Schillerová to odmítá. "Kdybychom to chtěli zapojit jako součást předvolební kampaně, uděláme to tento týden. Donesli bychom podpisy mnohem dříve a dávalo by to větší logiku. Copak my víme, kdo bude ve druhém kole?," řekla. Poznamenala také, že neví, zda Babiš na poslanecké jednání dorazí.

K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Prvnímu opozičnímu pokusu o svržení odolal Fialův kabinet loni v září. Hlasování o nedůvěře vyvolalo ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize.

Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (ODS).