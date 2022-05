Vondrášek by měl začátkem června představit reformu policie

Zmínil, že jednou z verzí je vyčlenění samostatných útvarů pro řešení kyberkriminality a terorismu z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Rakušan řekl, že Vondrášek slíbil reformní kroky představit poslancům do konce května, začátkem následujícího dalšího měsíce by je pak měl seznámit s detaily. "Nechci přesně představovat organizační strukturu, ale mohu snad dopředu prozradit, že v rámci této reformy jsou výrazně posíleny boj s kyberkriminalitou a ochrana kyberprostoru," řekl. Nová struktura by podle něj měla vzniknout ideálně ještě letos, nejzazším termínem je začátek roku 2023.

Rakušan loni v prosinci po uvedení do úřadu řekl, že policejní reforma je nutná. Vyčlenění samostatných útvarů NCOZ tak, aby její struktura byla přehlednější, podle něj v obecné rovině dává smysl. Kromě názorů v policii chtěl zjistit nejprve i to, jak se k reformě staví vedení NCOZ.