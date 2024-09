Babiš je s volbami spokojený, pochválil Havlíčka za kampaň. Fiala neúspěch omluvil decentralizovanou kampaní

Vládní koalice v krajských volbách utrpěla těžkou porážku. „Obhájili jsme před voliči naši práci v regionech. Moc děkuju všem voličům, kteří Starosty v krajských a senátních volbách podpořili, díky nim jsme získali víc krajských mandátů než v minulých volbách a máme šanci se dál podílet na rozvoji našich krajů a naší země,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle Rakušana ale strana s výsledky voleb být spokojená nemůže. „ANO uspělo se svým nesmyslným, ale chytlavým ‚referendem o vládě‘. Spousta hlasů liberálních voličů propadla. Posílili hlasatelé jednoduchých řešení. Pro nás to před příštími sněmovními volbami znamená jediné. Zabrat a v posledním roce vládnutí splnit maximum toho, co od nás lidi očekávají. My jsme na to připraveni,“ dodal.

Promluvil také předseda vlády Petr Fiala. „Pokud jde o výsledky voleb, my jsme v různých krajích kandidovali v různých uskupeních. Neměli jsme centrální volební kampaň, teď musíme vyhodnotit, kde ta spolupráce měla smysl a kde ty výsledky jsou takové, že jsme měli něco udělat jinak,“ shrnul .

„Celkově ten výsledek nepochybně odráží realitu. Já ho nemohu považovat ani za úspěch, ani ho nemohu považovat za fatální neúspěch, jak ukazují čísla, která máme v tuto chvíli k dispozici,“ dodal premiér.

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš měl důvod k oslavám. Jeho strana vyhrála ve valné většině krajů. „Získali jsme obrovský nárůst hlasů v porovnání s rokem 2020, i když část byla nižší. Máme samozřejmě radost i z toho, že naši kandidáti do senátu ... tak to je taky úspěch. Z našich 25 kandidátů postupuje 21 kandidátů,“ uvedl .

„Proč to tak dopadlo, to asi necháme na komentátory. Politologové to určitě všechno okomentují. Za nás, tyhle volby byly důležité, myslíme si, že jsou i výsledkem naší velice intenzivní práce v opozici,“ poznamenal, „…ale hlavně Karel Havlíček dokázal, vlastně, objížděl většinu míst ve Středočeském kraji, spojila se proti nám koalice SPOLU a de facto dokázal vyhrát“.