Babiš odmítl možnou vládní spolupráci ANO a SPD. Okamura už reagoval

Babiš na dotaz, zda by jmenoval Okamuru premiérem nebo ministrem obrany odpověděl, že si neumí představit, že by SPD mohlo takto ve volbách uspět. "Podle mě se to nikdy nemůže stát," řekl. Dodal, že by předsedou vlády určitě jmenoval vítěze voleb. Na poznámku moderátora, že by mohlo jít o koaličního partnera, Babiš odpověděl, že SPD není koaliční partner hnutí ANO a ani nebude.

Na Babišovo vyjádření reagoval na facebooku Okamura. "Pro ty, kteří váhali ohledně stanoviska SPD k druhému kolu voleb. Kandidát Andrej Babiš dnes vyjádřil svůj postoj k politickému programu SPD a našim voličům," poznamenal s odkazem na výrok Babiše. Dodal, že koaličním partnerem Babiše budou strany vládní koalice premiéra Petra Fialy. "Je to přesně tak, jak jsem upozorňoval," napsal. SPD před druhým kolem uvedlo, že nepodporuje kandidáta spojeného s vládní pětikoalicí, Babišovi ale podporu nevyslovilo.

Na podporu poslanců SPD spoléhala v některých případech v předchozím volebním období Babišova menšinová vláda ANO a ČSSD. V současné Poslanecké sněmovně obě hnutí spolupracují v opozici.

Babišův soupeř ve volbách Petr Pavel na dotaz, zda by Okamuru jmenoval premiérem nebo ministrem obrany odpověděl, že by pro něj bylo prioritou, aby ten, kdo vyhraje volby, byl schopen sestavit funkční vládu s podporou Parlamentu. "Skutečně si nedovedu představit, že takovou silou by mohlo být SPD. A pokud SPD zastává naprosto jednoznačná stanoviska k našemu členství v NATO a v Evropské unii, což považujeme za pilíře naší prosperity a bezpečnosti, pak by jistě bylo veliké riziko lidi, kteří zastávají takový názor, jmenovat do klíčových funkcí, které by mohly znehodnotit naše spojenecké vazby," řekl. Myslí si, že prezident by v takovém případě měl primárně chránit zájem státu jako celku.